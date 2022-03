Sommer-Feeling in München vor Aus: Minusgrade und Schnee schon diese Woche - und Sahara-Staub

Von: Veronika Mahnkopf

Das Wetter in München schlägt von Frühling auf Winter um: Bald könnten, wie hier, die Krokusse am Stachus eingeschneit sein. © Marcus Schlaf

Der Winter kommt wieder. Meteorologen sagen für die kommenden Tage einen echten Temperatursturz voraus - der gefühlt sogar noch massiver ausfällt als auf dem Thermometer.

München - War das schön: In der vergangenen Woche und am Wochenende wurden die Münchner mit viel Sonne und milden Temperaturen verwöhnt. Das fühlte sich sehr nach Frühling an, in der prallen Sonne und ohne Wind sogar nach Sommer.

Wetter in München: Temperatursturz von 18 Grad auf drei Grad

Doch damit ist jetzt dann erst einmal wieder Schluss. Am Montag scheint in München* die Sonne noch ausgiebig, die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Am Dienstag bleibt es warm, allerdings sind dann schon Wolken unterwegs. Ab Mittwoch wird es stetig kühler und es kommt Regen - ein Segen, der März war bislang viel zu trocken, es sind schon die ersten Waldbrände ausgebrochen.

Wetter in München: Nordostwind macht alles noch schlimmer

Was dann ab Freitag folgt, braucht allerdings keiner mehr: Temperaturen um die 3 Grad, nachts Minustemperaturen - und Schnee. Das Gemeine daran: Gefühlt wird es wesentlich kälter. Das dürfte am angesagten Nordostwind liegen, der wehen wird. Dieses Phänomen kennen wir bereits, war es vor dem Frühlingsintermezzo schließlich wochenlang jeden Tag bitterkalt bei eisigem Wind. Da bleibt nur eins: Mütze, Handschuhe und Schal wieder hervorholen und auf den nächsten Frühlingsstart warten.

