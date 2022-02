Wetter-Warnungen für München und die Region: „Achtung! Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Im südlichen Bayern wird von Autofahrten abgeraten. (Symbolbild) © snapshot/IMAGO/Screenshot DWD (Montage)

Das Wetter in München bleibt turbulent. Schnee, stürmische Böen, dann wieder Regen - Kaiserwetter sieht anders aus. Der Deutsche Wetterdienst warnt.

Update vom 2. Februar, 21.07 Uhr: Für Stadt und Kreis München liegt zwischen 20 Uhr am Mittwoch und acht Uhr am Donnerstag eine amtliche Warnung vor Glätte vor.

Update vom 2. Februar, 16.40 Uhr: Die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt für den Süden des Freistaates nach wie vor ein tiefes Rot an. Demnach bleibt es mit bis zu fünf Warnungen, wie etwa Schneefall und -verwehungen sowie starken Sturmböen, ungemütlich. Die Warnungen gehen bis spätestens morgen in der Früh.

Für die Landeshauptstadt München wurde inzwischen der Zeitraum für starke Böen auf 18 Uhr des heutigen Mittwochs hochgesetzt. „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h gerechnet werden“, heißt es seitens des DWD.

Wetter in Bayern: DWD gibt offizielle Warnung für Süden des Freistaates heraus

Erstmeldung vom 2. Februar:

München - Es ist alles, aber nicht winterlich schön: Das derzeitige Wetter in München und der Region. Stürmischer Wind, nasser Schnee, dann wieder Regen - phasenweise könnte man meinen, der April sei bereits eingekehrt. Doch dazu sind die Temperaturen bei weitem zu niedrig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat jetzt einmal mehr eindringliche Warnungen herausgegeben, die besonders den Süden des Freistaats betreffen.

Wetter in Bayern: Schneeverwehungen! „Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Im gesamten äußersten Süden, vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land, ist die DWD-Warnkarte aktuell rot. Hier kommt es zu „schweren Schneeverwehungen“, so die Meteorologen. „Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke oberhalb von 800 Metern starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt,“ heißt es.

Dazu kommt es zu starkem Schneefall mit bis zu 60 Zentimetern Neuschnee. Auch in München wird es ungemütlich: Hier bleibt der Wind bis mindestens 16 Uhr am Mittwoch hartnäckig.

Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Warnungen für Bayern herausgegeben. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

Und Achtung: Der DWD nennt konkrete Gefahren für den Süden des Freistaats: „Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

