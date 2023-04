Winter-Einbruch in Teilen Bayerns: Schnee-Landschaften nahe München – DWD warnt

Von: Lucas Sauter-Orengo

Der Winter ist in Teilen Bayerns zurückgekehrt. In vielen Landkreisen wachten die Menschen mit schneebedeckten Landschaften auf.

München - Ein Blick aus dem Fenster in München lässt nur wenig davon vermuten: In der bayerischen Landeshauptstadt regnet es seit dem frühen Vormittag in Strömen, die Temperaturen liegen dabei bei knapp vier Grad. Das grau-trübe Wetter geht also munter weiter, auch wenn es wohl Licht am Ende des Tunnels gibt. Die kühle Witterung bringt jedoch nicht nur Regen mit sich, in Teilen Südbayerns hat es in der Nacht auf Freitag, dem 14. April, gar für Schnee gereicht. So zeigen aktuelle Aufnahmen aus verschiedenen Landkreisen weiße Landschaften.

Wintereinbruch in Bayern: Schneebedeckte Landschaften südlich von München

In Wolfratshausen etwa setzte im Laufe des Vormittags bereits Regen ein, die Menschen dort wachten jedoch zu schneebedeckten Dächern und Landschaften auf. Noch mehr weiße Pracht gab es in Bad Tölz zu bestaunen. Der Golfplatz auf knapp 650 Metern zeigte sich am Freitagvormittag weiß bedeckt, wie Aufnahmen der örtlichen Webcam im Netz zeigen.

Auch in Wolfratshausen zeigten sich Dächer angezuckert. Einkehrender Regen ließ den Schnee jedoch langsam schmelzen. © privat

Naturgemäß ist die Landschaft winterlicher, desto höher man geht. So zeigen, ebenfalls Webcam-Aufnahmen, die Gemeinde Hausham, vollends schneebedeckt. Auch am Hörnle in Bad Kohlgrub ein ähnliches Bild: Der Winter ist zurück.

Der Golfplatz in Bad Tölz und die Gemeinde Hausham zeigen sich zum Start ins Wochenende schneebedeckt. © berfex.de / badtoelz.de

Winter-Einbruch in Bayern: DWD mit Warnung

Der Deutsche Wetterdienst hat im Zuge der Witterung eine Wetter-Warnung für den äußersten Süden Bayerns herausgegeben. Dort heißt es: „Nach bisher beobachteten Neuschneemengen bis 15 cm tritt im Warnzeitraum oberhalb 1000 m weiterhin leichter Schneefall mit Mengen nochmals bis 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.“

Schneebedeckt: Am Hörnle in Bald Kohlgrub © privat

Schnee-Landschaften in Bayern: Frühling lässt weiter auf sich warten

Die kalte Witterung scheint auch in den kommenden Tagen erst einmal die Region fest im Griff haben zu wollen. Frühlingsfreunde und Sonnenanbeter müssen sich weiterhin in Geduld üben, ehe es Ende kommender Woche zum ersehnten Wetter-Umbruch kommen könnte. Winterfreunde können sich indes freuen, und die vielleicht allerletzte Gelegenheit für Wintersport im Süden Bayerns nutzen.