Über einen Meter Neuschnee in den Alpen - München erwartet stürmisches Wetter

Von: Thomas Eldersch

Teilen

In den Alpen, wie hier auf der Zugspitze, kann es diese Woche bis zu einem Meter Neuschnee geben. © Angelika Warmuth/dpa

Während es für die Alpenregion nach Schnee im Überfluss aussieht, wird es wenig winterlich im bayerischen Flachland. Hier herrscht Regen und Sturm.

München – Der Winter kommt mit einer ordentlichen Portion Schnee zurück. Allerdings kriegt ein Großteil Bayerns nichts davon mit. Denn die Schneefallgrenze wird wohl nur selten unter 800 Meter fallen. Während sich also in den Alpen und in den Mittelgebirgen die Schneemassen türmen, regnet es sich im Flachland ordentlich ein. Dazu bleibt es weiter zu warm für den normalerweise kältesten Monat des Jahres.

Wetter in Bayern: Über einen Meter Neuschnee in den Alpen – Regen im Flachland

Was da in den nächsten Tagen auf die Alpenregion zukommt, dürfte jedem Wintersportfan die Freudentränen in die Augen treiben. Ab Donnerstag soll es dort fast drei Tage durchschneien. Meteorologe Dominik Jung spricht von „100 bis 200 Liter Niederschlag als Schnee“. Das dürfte für eine Schneedecke von über einem Meter reichen. Nicht vergessen darf man dabei allerdings, dass dadurch auch die Lawinengefahr wieder extrem ansteigt. Es ist also Vorsicht geboten, wenn man zum Wochenende hin in den Alpen unterwegs ist.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Der Rest des Freistaats – vor allem der Süden um die Metropolregion München – bekommt die Schneedusche in flüssiger Form ab. Dort wird es bei durchschnittlich vier Grad nass, grau und stürmisch. Während es im Süden und Norden Bayerns am Mittwoch noch einmal sonnig und relativ warm wird – fünf Grad in München und sieben Grad in Würzburg – regnet es bereits in Regensburg mit fünf Grad (Werte von wetteronline.de). Am Donnerstag hält der Regen dann aber Einzug in ganz Bayern. Während es in Kempten und Berchtesgaden bei einem Grad schneit, kommt in München bei drei Grad ein Schnee-Regen-Mix runter. Weiter im Norden ist es mit vier bis sieben Grad wärmer. Für Schnee reicht es dort also nicht.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Video: Lawinengefahr in den Alpen steigt weiter an

Wetter in Bayern: Januar wieder zu warm – niedrigere Temperaturen kommende Woche?

War es das schon mit den winterlichen Temperaturen für die Flachland-Freistaatbewohner? Nicht ganz, aber trotzdem geht mit dem Januar erneut ein zu warmer Wintermonat in die Geschichtsbücher ein. „Aber auch der Februar 2023 startet recht mild. Mit Winterwetter hat das wenig zu tun. Das Winter Wonderland ist nicht in Sicht“, schreibt Jung in seiner Vorhersage. Lediglich das amerikanische Wettermodell GFS sieht für die kommende Woche eine richtige Abkühlung voraus. Dort soll es am Tag nur knapp null Grad haben. Alle anderen Modelle sehen zwar auch eine Abkühlung auf uns zukommen, die wird aber für die Jahreszeit dennoch zu mild ausfallen. Und mit Schnee ist erstmal auch nicht zu rechnen. Das Hoch, das auf uns kommende Woche zuhält, sieht nach einer „trockenen Wetterlage“ aus. (tel)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.