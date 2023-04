Ersehnter Wetter-Durchbruch: Modelle deuten an, wann das gute Wetter endlich nach München kommt

Temperaturen bis 24 Grad sind am Mittwoch in Bayern möglich. © Peter Kneffel

Grau, nass, kalt. Das Wetter macht derzeit wenig Grund zur Freude. Doch die Modelle machen Hoffnung: Der endgültige Frühlings-Durchbruch scheint in greifbarer Nähe.

München - Das Wetter ist eigentlich immer eines der beliebtesten Smalltalk-Themen, ganz egal, ob die Witterung in irgendeiner Form besonders oder tatsächlich erwähnenswert ist. Dann gibt es jedoch auch Zeiten, an denen Menschen erhöhten Gesprächsbedarf rund um das Wetter haben - so wie jetzt. „Zu kalt, zu viel Regen, zu grau“, sind die aktuell beliebtesten Floskeln, die leidende Münchner ob Petrus‘ Ungnade vor sich hin sagen. Und das mit gutem Grund: Seit Tagen, Wochen, gefühlt Monaten zeigt sich der Himmel über der Region meist grau, die Temperaturen wollen nicht wirklich nach oben klettern und dazu noch dieser nervenraubende Wind. Jetzt, wo auch Ostern rum ist, stellen sich viele die gleiche Frage: Wann wird es endlich nachhaltig schön?

Wetter: Modelle deuten Start in den Frühling für München an - ab diesem Datum soll es losgehen

Wie es scheint, gibt es Grund zur Hoffnung. Doch Schritt für Schritt. Wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt, bleibt es zunächst so, wie es derzeit ist: Grau und kalt. Bis einschließlich Sonntag, dem 16. April, soll es in München immer wieder regnen, die Temperaturen schaffen es dabei - Stand jetzt - kaum über die Marke von zwölf Grad in der Spitze.

Und auch der Blick in die neue Woche macht keine Freude: Genau so geht es erstmal weiter. Doch dann könnte die immergraue Witterung endlich ein Ende haben. „Das ist ein echter Wetter-Krimi“, beschreibt es Diplom-Meteorologe Dominik Jung in seinem aktuellsten Video. Die große Frage: Wie warm wird es zum nächsten Wochenende?

Start in den Frühling: Modelle werden für München und die Region immer konkreter

Aktuell zeigen die Vorhersagen von wetteronline für München für das Wochenende vom 22. und 23. April 19 Grad und Sonnenschein an. Auch die Tage danach sind, auch wenn längerfristige Prognosen immer mit Vorsichtig zu genießen sind, frühlingshaft. Für Jung stellt sich jedoch die Frage, wie warm es denn tatsächlich wird. Die Modelle springen aktuell noch hin und her, die kalte Luft aus Norden möchte noch nicht ganz weichen. Doch auch so deutet sich in der Tat für die Region der Frühling an. Ob er, wie zuletzt am Ostermontag, wieder nur von kurzer Dauer ist, wird sich zeigen. Doch ein Funken Hoffnung ist das allemal.