„Irrer Wärmeeinbruch“: Goldener Spätsommer in München – aber „Gewitter mit Starkregen“ drohen

Von: Felix Herz

Der Herbst bleibt in München spätsommerlich warm – aktuell befindet man sich sogar auf Rekord-Kurs. Ungemütlich wird es aber in Bayern in der Nacht zum Montag.

München – Ende September hat man ihn in München und besonders auf dem Oktoberfest noch vermisst, umso überraschender und intensiver dominiert er nun den Freistaat: der Spätsommer. Für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen, laue Lüftchen, wenig Regen. Das ist die Bilanz des bisherigen Oktobers. Zumindest eins soll sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 24. Oktober daran ändern: lokale Gewitter drohen.

Wetter in München: Lokale Gewitter und Starkregen drohen

In dieser Vorhersage sind sich die Meteorologen einig: In den Alpen und im Raum des Alpenvorlands, teils auch etwas weiter ins Flachland hinein, wird es am frühen Montag gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt von einzelnen „Gewittern mit Starkregen“ und „stürmischen Böen“. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net spricht auf YouTube von „einzelnen Gewittern und Regenschauern“. Bei wetter.com heißt es, am Montag komme eine „Kaltfront“ samt Regen.

Nicht auszuschließen ist demnach auch, dass sich regnerische und stürmische Wetterneigungen auch im Rest Bayerns, zum Beispiel in München oder Nürnberg zeigen. Sonderlich markant wird es aber nicht. Im Gegenteil: Auffällig ist höchstens das warme Wetter, das in den nächsten Tagen anhalten wird.

Spätsommer im Herbst: „Goldenes Oktoberwetter“ in München

Der Blick auf die Wochenvorhersage bringt Jung von wetter.net zum Staunen. „Von wegen Oktober blass und nass, goldenes Oktoberwetter ist das bei uns“, berichtet der Experte. Und die Temperatur-Vorhersagen geben ihm recht: Mindestens 20 Grad hat es ab Dienstag in ganz Bayern, am Freitag klettern die Temperaturen in der Landeshauptstadt der Vorhersage zufolge sogar auf 24 Grad.

Bis zum Ende des Oktobers dürfte den Prognosen zufolge das warme Wetter anhalten, 15 Grad mindestens bleiben. Damit würde der Oktober im Jahr 2022 in die Geschichte eingehen, erklärt Jung – er wäre der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Und das, obwohl es zu Monatsbeginn nicht relativ verhaltenes Wetter gab. (fhz)

