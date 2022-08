Jeden Tag heißer: Hitzewelle nimmt Kurs auf München - Trockenheit dramatisch

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Endlich ist es soweit: Die Sommerferien in Bayern starten! Passend dazu startet der Sommer in und um München nochmal voll durch - auch eine Hitzewelle ist bereits in den Startlöchern.

München - Pünktlich zum Beginn der bayerischen Sommerferien macht sich eine neue Hitzewelle bereit. Bereits im Juli gab es in der Region reichlich „Kaiserwetter“, teilweise mit Tagen, an denen die Temperaturen in der Münchner City beinahe die 37 Grad erreichten. Dazu gab es jedoch viel zu wenig Regen, auch wenn es in den vergangenen Tagen hier und da mal Schauer bzw. Gewitter zu verzeichnen gab. Die Karten des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung belegen dies schonungslos, und zeigen, unter welchem Stress die Natur derzeit leidet.

Die Böden in und um München leiden derzeit unter enormen Trockenstress. © Screenshot: Helmholtz-Institut für Umweltforschung

Hitze-Welle macht sich bereit: In München wird es wieder richtig heiß

Doch wie geht das Wetter in den kommenden Tagen konkret weiter? Wie das Wetter-Portal wetteronline zeigt, steigen die Temperaturen mit dem Start in die neue Woche jeden Tag weiter an. Zunächst ist es am Montag, den 1. August, noch relativ angenehm, das Thermometer zeigt im Laufe des Nachmittags maximal 27 Grad an. Am Abend könnte es dann sogar zu einzelnen Gewittern kommen. Obacht also, wenn man am Abend noch etwas vor hat, ein Regenschirm sollte unbedingt mitgenommen werden.

Wetter in München: Die große Hitze kommt wieder - es wird jeden Tag heißer

Dann, ab Dienstag, steigen die Temperaturen weiter an. Wetteronline prognostiziert folgende Spitzenwerte für die kommenden Tage in München an:

In München wird es wieder heiß. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Dienstag: 28 Grad bei wolkenlosem Himmel

Mittwoch: 31 Grad bei wolkenlosen Himmel

Donnerstag: 33 Grad bei wolkenlosem Himmel

Freitag: 33 Grad, am Abend Gewitter möglich

Erst am Wochenende fallen die Temperaturen wieder. Davor heißt es: Schwitzen und, wer frei hat, das sommerliche Wetter genießen.