Wetter in Bayern: Sturm und Schnee am Wochenende - doch dann kommt der Frühling

Von: Thomas Eldersch

Noch einmal droht in Bayern ein Kälteeinbruch, bevor der Frühling zaghaft seine Finger ausstreckt. © Uwe Lein/dpa

Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen sehr wechselhaft. Erst erreicht Bayern eine Kaltfront. Dahinter lauert aber schon der Frühling.

München - Während sich in den Alpen und in den Mittelgebirgen die Schneemassen auftürmen, gleicht das Wetter im Flachland eher einem verregneten Herbsttag. Nur im Süden schafft es die Sonne wenigstens ab und zu durch die Wolken zu brechen. Am Wochenende kommt der Winter auch in die tieferen Lagen zurück. Der Abstecher wird allerdings recht kurz ausfallen, denn Orkane über dem Atlantik bereiten bereits einen Wetterumschwung auch in Bayern vor.

Wetter in Bayern: Kaltfront mit Schnee und Sturm hält Einzug im Freistaat

Am heutigen Freitag (4. Februar) zeigt sich der Freistaat noch zweigeteilt. In Franken regnet es vielerorts bei Temperaturen um die sieben Grad. Im Allgäu und vor allem in den Berchtesgadener Alpen schaut auch häufiger mal die Sonne raus. Dabei variieren die Werte zwischen fünf und acht Grad. In der Nacht bekommen wir Besuch von der Kaltfront des Tiefs Queena. Mit Sturm und einem Schnee-Regen-Mix schiebt es sich von Nordwesten kommend übers Land. Der deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von Sturmböen in Franken von bis zu 80 km/h. Auf Gipfeln des Bayerwalds können schwere Sturmböen mit 100 Stundenkilometern durchziehen, heißt es beim DWD.

Der Samstag wird es in weiten Teilen Bayerns wieder freundlicher. Letzte Schneefälle in den Alpen sind möglich. In Ober- und Unterfranken sowie im Allgäu und Oberbayern schaut aber immer wieder die Sonne raus. Tiefstwerte liegen in Hof bei zwei Grad und Höchstwerte melden Ingolstadt, Regensburg und Lindau mit sechs Grad, prognostiziert wetteronline.de. In der Nacht und am Sonntag ziehen wieder Wolken auf, die reichlich Niederschlag im Gepäck haben. Am heftigsten regnet es in Unterfranken. Im Süden und in höheren Lagen kann es auch schneien. Dabei bleibt es aber mild bei Werten um die fünf Grad. Mancherorts droht allerdings gefrierende Regen. Hier Fuß vom Gas.

Der Frühling kommt nach Bayern - davor steigt aber noch einmal die Lawinengefahr

Am Montag lassen die Niederschläge langsam nach. Ein paar Flocken fallen noch in den Mittelgebirgen, im Bayerischen Wald und in den Alpen. Dort wird die Lawinengefahr heute in tieferen Lagen mit mäßig, in Lagen über 1500 Metern mit erheblich angegeben. Im Augenblick geht der Lawinenwarndienst Bayern noch von einer Entspannung der Lage aus. Dies kann sich aber ab Sonntag wieder ändern. Der DWD spricht von rund zehn Zentimeter Neuschnee im Oberallgäu.

Zum Start in die neue Woche ändert sich die Wetterlage erneut und der Frühling streckt seine Finger nach uns aus. Verantwortlich dafür sind laut Meteorologe Dominik Schenk von weather.com Orkane über dem Atlantik. Sie schaufeln Warmluft nach Europa und bringen ab Dienstag Werte um die zehn Grad nach Bayern. Am Rhein können es sogar 15 Grad werden. Der Winter geht vorerst in den Urlaub und zieht sich nach Osteuropa und in die Türkei zurück. (tel)