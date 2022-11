Münchner Wetter zeigt aktuell Klimaerwärmung in Echtzeit: Experte erklärt Dramatik der Lage

Von: Lucas Sauter-Orengo

Viel zu warme Temperaturen, ein stabiles Hoch und kein Ende in Sicht. Das Wetter ist wie festgefahren - und zeigt, wie die Klimaerwärmung bereits jetzt voranschreitet.

München - Es ist ein November-Wetter zum Genießen. Temperaturen über zehn Grad, dazu viel Sonnenschein. Mit Ausnahme weniger Tage vergangene Woche zeigt sich der eigentlich grau-trübe Monat bisher von einer ganz ungewohnten Seite. Für das Gemüt eine willkommene Besonderheit, für das Klima ein weiterer Indiz für die Erwärmung des Planeten. Der aktuelle Herbst ist der - Stand jetzt - wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Wetter-Experte Dominik Jung erklärt, dass die nächsten ein bis zwei Wochen darüber entscheiden werden, ob der Herbst historisch den ersten Platz erlangt.

Wetter: November bisher deutlich zu warm - Klimawandel in Deutschland in vollem Gang

Der Klimawandel ist in vollem Gange, der November ist in München bisher deutlich zu warm. (Symbolbild) © Heinz Gebhardt/imago

Wetter-Experte erklärt „Beton-Hoch“ - „Globale Erwärmung voll angekommen“

Und die Chancen dafür stehen gut. „Eine echte Abkühlung ist bis auf Weiteres nicht in Sicht“, so Jung. „In der Höhe strömen ständig warme Luftmassen nach, die sich zeitweise auch bis ganz nach unten durchsetzen können. Nach einem Regentag am heutigen Mittwoch, kommt morgen das nächste Hoch und das könnte uns sehr lange erhalten bleiben, ein echtes Beton-Hoch: Stabil, mit einer Ausdauer und Härte wie Beton“, so der Diplom-Meteorologe weiter. In München zeigt sich die aktuelle Witterung genau so: Warme Tage, viel Sonnenschein und kein Temperatursturz in Sicht.

Wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt, gestalten sich die nächsten mindestens sechs bis sieben Tage recht gleich: Die Temperaturen pendeln sich zwischen 13 und 14 Grad in der Spitze ein, dazu scheint regelmäßig die Sonne. In Deutschland ist der November bisher satte 3,7 Grad wärmer als das bisherige Mittel. Ein klares Zeichen für die Veränderung des Klimas. „Die globale Erwärmung ist auch in Deutschland voll angekommen“, fasst Jung die Lage zusammen.