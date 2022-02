Gefährliche Orkan-Front erreicht Bayern: Böen von 120 km/h weiterhin möglich

Von: Katarina Amtmann

Sturmtief „Antonia“ folgt auf „Zeynep“ und „Ylenia“ und bringt neue Gefahren mit. Aktuell liegt eine Warnung für München vor. Alle News im Ticker.

München-Wetter: DWD warnt vor Sturmböen.

Tief Antonia erreicht Deutschland.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 21. Februar, 13.05 Uhr: Aufgrund des Sturmtiefs Antonia hat die Stadt München beschlossen über den kompletten Tag alle städtischen Friedhöfe geschlossen zu lassen. Das teilte sie über die Rathausumschau mit. Trauerfeiern und Beerdigungen werden dennoch abgehalten.

Wetter in München: Sturmtief Antonia zieht weiter

Update vom 21. Februar, 10.10 Uhr: Noch ist die Unwetterfront nicht vollends am Freistaat Bayern vorbeigezogen: Antonia, das dritte Sturmtief innerhalb der vergangenen Tage, soll sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch im Laufe des heutigen Vormittags nochmals zeigen.

So könne es im Flachland tagsüber noch vereinzelt stürmisch werden. Aktuell überquere eine Kaltfront die bayerischen Alpen, sodass in höchsten Lagen noch orkanartige Böen bis zu 120 Kilometern pro Stunde auftreten könnten, hieß es weiter. Im Laufe des Tages zieht „Antonia“ aufgrund einer Kaltfront aus Südosten weiter - die Lage beruhigt sich.

Nach bisherigen Einschätzungen der zuständigen Polizeibehörden kam es in großen Teilen Bayerns in der vergangenen Nacht zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von umgestürzten Bäumen - verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Wetter in München: DWD gibt amtliche Sturmwarnung heraus

Update vom 21. Februar, 6.50 Uhr: Nach den beiden Tiefs Ylenia und Zeynep, die in der Vorwoche über Deutschland fegten und auch im Freistaat teilweise für Verwüstung sorgten, wird es auch am Montag in Bayern mit Tief Antonia wieder stürmisch. Es gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Böen, die teilweise orkanartige Ausmaße annehmen können. Vor allem der Süden und der Osten des Freistaats sind schwer betroffen. Zudem kann es zu heftigen Regenfällen und Gewittern kommen.

Eine Kaltfrontfrontpassage im Süden Bayerns bringt vorübergehend schwere Sturmböen bis 100 km/h, teils auch orkanartige Böen um 110 km/h. Diese gehen teils mit unwetterartigen schweren Gewitter einher. In Schauer- und Gewitternähe sind Orkanböen bis 120 km/h möglich, auf den höchsten Alpengipfeln teils Orkanböen bis 140 km/h. Sonst sind verbreitet Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h aus Westen kommend.

Sturmtief über Bayern: Orkanböen, Regen, Glätte - Gefahr bis zum Dienstag

Erst am Montagabend soll der allmählich nachlassen. In der Nacht zum Dienstag anfangs im Flachland dann noch starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h, in den Kammlagen des Bayerwalds und den Hochlagen der Alpen orkanartige Böen um 110 km/h. Im Laufe der Nacht zum Dienstag in allen Lagen weiter nachlassend.

Zudem kommt es am Morgen oberhalb von 600 Metern zu gefährlicher Glätte, in den Gebirgsgipfeln fällt der Niederschlag als Schnee. In den Mittelgebirgen sind fünf bis zehn, im Allgäu bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Unwetterwarnung für München und die Region! Orkanartige Böen nehmen Kurs auf Bayern

Update vom 20. Februar, 18.17 Uhr: Heute Nacht wird es in München und im gesamten Süden Bayerns richtig ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung verstärkt: „Montagfrüh sind mit Durchzug einer Kaltfront kurzzeitig orkanartige Böen, teils Orkanböen zwischen 110 km/h aus Südwest, später West möglich. Die Warnung gilt ab Montag, 21. Februar, 3 Uhr, und läuft bis 9 Uhr. Diese Gefahr besteht besonders in der Nähe von Schauern oder einzelnen Gewittern.“ Der Deutsche Wetterdienst weist zusätzlich darauf hin, die Entwicklungen stetig weiter zu verfolgen, da eine punktgenaue Vorhersage für schwere Orkanböen nicht möglich sei.

Wetter: Stürmische Lage in München - Wetterdienste warnen

Update vom 20. Februar, 16.00 Uhr: Den ganzen Tag über ist es in München bereits ruppig. Jetzt nehmen die Windböen jedoch nochmal zu. Mit bis zu 70 km/h fegt der Wind seit dem Nachmittag durch die Stadt, erst am Abend soll es - zumindest etwas - ruhiger werden. Doch eine ruhigere Lage ist damit nicht zu erwarten, die gesamte Nacht über soll es im Stadtgebiet weiter sehr windig bleiben, die Böen erreichen dann jedoch „nur“ noch Stärken von etwa 50 km/h.

Zum Wochenstart wird es dann wieder ungemütlicher. Schon ab Montagmorgen ist mit Böen von bis zu 70 km/h zu rechnen, wie das Wetter-Portal wetteronline prognostiziert. Auch die darauffolgenden Tage bleibt es ungemütlich.

Erstmeldung vom 20. Februar 2022

München - Sturmtief „Zeynep“ folgte auf „Ylenia“ und sorgte auch in Bayern für Verwüstungen. Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt, Schulen blieben geschlossen. Und im Freistaat scheint es nicht ruhiger zu werden, aber der Reihe nach.

Wetter in Bayern: DWD warnt in München vor Sturmböen

Zum Ende des Wochenendes bleibt es stürmisch. Die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) leuchtet für fast ganz Bayern am Sonntag orange. Das bedeutet: Es liegt eine amtliche Warnung vor Sturmböen vor. „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf.“ In höheren Lagen muss sogar mit stärkeren Böen gerechnet werden.

Die Warnungen sind unterschiedlich lange gültig. In der Landeshauptstadt München warnt der DWD am Sonntag bis 18 Uhr, an den Alpen bis 18 beziehungsweise 22 Uhr und in weiten Teilen Mittelfrankens bis ein Uhr nachts.

Die Warnkarte leuchtet orange, es drohen Sturmböen. © Screenshot DWD

Sturmtief „Antonia“ erreicht Deutschland: Zwei Gefahren drohen

In der Nacht auf Montag erreicht dann die Kaltfront von Sturmtief „Antonia“ Deutschland - „und die sollte man nicht unterschätzen“, warnt das Portal daswetter.com. „Antonia“ bringe Schauer und Gewitter mit, auch starke Winde werden erwartet. Die Geschwindigkeiten erreichen aber wohl nicht die der beiden vorangegangenen Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“. Die Spitzenwinde erreichen an der kräftigen Kaltfront rund 100 km/h, berichtet The Weather Channel. „Trotzdem haben wir diesmal eine andere Gefahr. Denn es zieht Dauerregen im Norden und Westen auf. Und der kann schnell unwetterartig ausfallen.“

Außerdem besteht laut The Weather Channel noch eine weitere Gefahr: Viele Bäume seien wegen der zahlreichen Stürme in letzter Zeit bereits angegriffen. „Es ist zu erwarten, dass auch bei Windspitzen um die 100 km/h Bäume umgeworfen werden können.“ (kam)