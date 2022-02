Frühlings-Gefühle ade: Münchnern droht Wetterumschwung - Ekel-Wetter kommt zurück

Von: Tanja Kipke

Am Dienstag kommt des Ekel-Wetter zurück nach München. © IMAGO

Die Sonne lockte am Wochenende viele in München nach draußen. Ein Vorgeschmack auf den Frühling. Lange soll der blaue Himmel allerdings nicht bleiben.

München - Wetter* wie in den Frühlingsmonaten: Blauer Himmel, Sonnenschein und angenehme Temperaturen um die 13 Grad. Die Münchner* konnten sich am Sonntag (13. Februar) über einen Vorgeschmack des Frühlings freuen. Reges Treiben herrschte daher auch in den Parks. Im Luitpoldpark spielten Kinder sowie Erwachsene Fußball, andere legten sich in die Sonne zum Lesen. Am Montag (14. Februar) bleibt das Wetter noch frühlingshaft. Erst am Abend ziehen Wolken auf und in der Nacht soll es dann laut wetteronline.de anfangen zu regnen. Am Dienstag kommt dann der Winter endgültig zurück nach Bayern.

Wetter in München: Schneeregen und Temperatursturz stehen bevor

Der Dienstag bringt laut dem Wetterportal Schneeregen und Höchsttemperaturen um die 4 Grad. Ein Sturz um fast 10 Grad Unterschied zum Vortag. Die Regenschauer halten die kommende Woche dann an. The Weather Channel spricht von „ausgedehnten Regenfronten“, die ab Mittwoch über ganz Deutschland hinwegziehen.

Im Bayerischen Wald sowie im Erz- und Fichtelgebirge soll es am Mittwoch zudem schneien, bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind dort möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält in diesen Regionen Niederbayerns Glatteis für „wahrscheinlich“.

Video: Frühlingsgefühle in Bayern - Erste Störche kommen zurück

Kommendes Wochenende von „Kaltlufteinbruch“ geprägt

„Das Wochenende wird nach jetzigem Stand mit einem kleineren Kaltlufteinbruch einhergehen“, heißt es in der Vorhersage von The Weather Channel weiter. Zusätzlich zum Regen komme es dann vermehrt zu Schneefall, denn die Kaltluft lässt die Schneefallgrenzen sinken. Diese liegt bei Höhen zwischen 400 und 800 Metern im Süden. In der Landeshauptstadt wird es aber wohl keine weißen Flocken geben. (tkip)