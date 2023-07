Keine Ruhe nach schwerem Unwetter: Nächste Front nimmt bereits Kurs auf München und die Region

Feuerwehr im Dauereinsatz

+ © IMAGO / Rolf Poss, Imago Nach dem Unwetter ist vor dem nächsten: In München kehrt vorerst keine Wetter-Ruhe ein. © IMAGO / Rolf Poss, Imago

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lucas Sauter-Orengo schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Gegen Mitternacht war es dann soweit: Ein brachiales Unwetter entlud sich über München und der Region. Doch neue Gewitter sind bereits auf dem Vormarsch.

München - Umgestürzte Bäume, abgefallene Äste: Die Feuerwehr hatte in der Nacht auf Mittwoch (12. Juli) und darüber hinaus in München alle Hände voll zu tun. Das schwere Unwetter, das gegen Mitternacht in der Landeshauptstadt tobte, hat seine Spuren hinterlassen. Auch im Zentrum der Stadt krachten Bäume auf geparkte Autos. Am späteren Vormittag kehrte dann erste Wetter-Ruhe ein, nachdem es am frühen Morgen nochmals zu Wind und Regen kam. Doch die Ruhe ist nicht von langer Dauer: Neue Gewitter machen sich wieder auf dem Weg Richtung München - und könnten es wieder in sich haben.

Nach heftigem Unwetter in München: Neue Gewitter-Front bereits auf dem Vormarsch

Wie das Wetter-Portal wetteronline prognostiziert, drohen am Nachmittag die nächsten Gewitter. Dabei sind Regenmengen von bis zu zehn Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Auch Sturmböen und Hagel sind möglich.

Wie so oft bei Unwettern ist jedoch schwer vorherzusagen, wann, wo und mit welcher Intensität die dunklen Wolken letztendlich aufziehen.

Keine Ruhe nach Unwetter: München erwartet in Kürze neue Wetter-Turbulenzen

Auch in der Nacht auf Donnerstag (13. Juli) sind Gewitter-Meldungen zu entnehmen, die Ähnliches im Gepäck hätten. Dabei ist nicht nur München im möglichen Gewitter-Gebiet, sondern auch weite Teile Bayerns. Über alle Entwicklungen rund um die turbulente Wetterlage in der Region halten wir Sie wie gewohnt hier auf tz.de auf dem Laufenden.

Übrigens: Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.