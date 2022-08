Bullenhitze in München: DWD warnt jetzt vor Unwettern - Temperatur stürzt dann in kürzester Zeit massiv ab

Blitze entladen sich über einem Wohnhaus in Würzburg. Nach der großen Hitze warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigen Gewittern. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie lange geht die Hitzewelle noch in München? Nach bullenheißen Tagen steht jetzt Abkühlung vor der Tür. In der Nacht auf Samstag ziehen Gewitter in die Stadt.

In München werden im Laufe des Tages Unwetter erwartet. (Siehe Erstmeldung)

Die Temperatur soll dann um knapp zehn Grad nach unten stürzen. (Siehe Update vom 5. August, 9.47 Uhr)

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 5. August, 9.47 Uhr: Noch ist von starken Gewittern und einem massiven Temperatursturz in München nichts zu sehen. Lediglich kleine Schleierwolken hängen über der Stadt. Doch das wird sich im Laufe des Tages ändern (siehe Erstmeldung). Auch der Deutsche Wetterdienst hat jetzt eine entsprechende Warnung herausgegeben:

Unwetter in München: DWD warnt - heftiger Temperatursturz erwartet

„In den Abendstunden bis in die Nacht zum Samstag ziehen von Westen verbreitet schwere Gewitter auf. Diese gehen mit schweren Sturmböen um 100 km/h, Hagel um 2 cm und teils extrem heftigem Starkregen von über 40 l/m² innerhalb einer Stunde einher. Über mehrere Stunden können örtlich noch deutlich höhere Mengen bis 70 l/m² fallen. In der zweiten Nachthälfte lässt die Gewittertätigkeit von Westen her allmählich nach.“

Erstmeldung vom 5. August 2022

München - Der heißeste Tag der Woche ist geschafft. Am Donnerstag stand die Hitze regelrecht in und um München. Durch die sehr warmen Tage davor brachte diesmal auch die Nacht kaum Abkühlung. Das Thermometer zeigte noch um 23 Uhr satte 26 Grad an - im Stadtgebiet war es gefühlt noch wärmer. Für Nachtschwärmer ein Traum, für all die, die die Nachtruhe suchten, ein unangenehmer Begleiter. Doch die Hitze macht sich jetzt aus dem Staub. Es ziehen Gewitter nach München.

Wetter: Hitze in München - Gewitter sorgen für Temperatursturz

Zunächst ist es am Freitag, dem 5. August, noch sehr warm und schwül. Wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt, steigen die Temperaturen auf 31 Grad. Dazu ist es sehr schwül, da bereits im Laufe des Tages einige Wolken in die Landeshauptstadt ziehen. Dann, gegen 22 Uhr, so das Portal, sollen die Gewitter aufziehen. Bis tief in den Samstagmorgen hinein soll es dann teilweise stark regnen, die Temperatur fällt dann binnen kürzester Zeit um knapp zehn Grad. Der Samstag zeigt sich dann bewölkt und bei Temperaturen um knapp 23 Grad.

Doch zunächst warnt der Deutsche Wetterdienst noch vor Hitze. Wörtlich heißt es: „Am Freitag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Donnerstag und Freitag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen.“

In München herrschen seit Tagen Temperaturen weit über 30 Grad. Grüne und SPD wollen mit einem speziellen Hitzeschutz-Konzept für Abkühlung sorgen – auch in der Fußgängerzone.

