„Das nächste Tief“: Temperaturen in München sinken weiter – Ende November mit zehn Grad unter null?

Ende November könnte es in Bayern ziemlich kalt werden – ansonsten scheinen die Temperaturen aber nicht aus der Reihe zu tanzen. (Symbolbild) © Ralph Peters / IMAGO

Lange durften die Menschen einen überdurchschnittlich warmen Herbst genießen. Damit scheint nun Schluss zu sein – Ende November könnte es richtig kalt werden.

München – Nur selten sanken die Temperaturen in München während der letzten Wochen tagsüber auf unter zehn Grad. Dazu regnete es kaum, meistens lachte sogar die Sonne von einem wolkenlosen und strahlend blauen Himmel. Ungewöhnlich warm war es daher für diese Jahreszeit, so lautete das Fazit der Meteorologen. Und noch immer steuert das Jahr 2022 darauf zu, ein Rekordjahr zu werden. Dennoch scheint es mit den für diese Jahreszeit wirklich deutlich zu hohen Temperaturen nun ein Ende zu haben.

Wetter in Bayern: Temperaturen sinken stetig weiter – Das „nächste Tief“ vor der Tür

Im aktuellen Wetter-Video des YouTube-Kanals von wetternet wirft Meteorologe Dominik Jung einen Blick auf das Wetter der aktuellen Woche. „Die ganz warmen Luftmassen verziehen sich langsam aus Deutschland und es kommt etwas kühlere Luft herangeströmt“, erklärt der Experte eingangs. Mit Blick auf die Großwetterlagenkarte kündigt Jung an: „Das nächste Tief steht schon vor unserer Haustür!“

Konkret heißt das: Am Dienstag, 15. November, erwarten die Menschen in München noch spürbar über zehn Grad. Doch dann geht es kontinuierlich bergab. Am Mittwoch, 16. November, nur noch zwischen elf Grad rund um Nürnberg und zwölf Grad rund um München. Am Donnerstag, 17. November, erneut ein bis zwei Grad weniger als am Vortag, zudem ist Niederschlag möglich. Am Freitag, 18. November, dann der Sturz auf unter zehn Grad im Süden Bayerns. Für Samstag sollte man sich in München dann richtig warm anziehen – nur noch sechs Grad hat es da laut Jung. So geht es dann weiter bis zum Start der kommenden Woche.

Ensemble-Vorhersage für Ende November: Ausreißer nach unten

Bei der abschließenden Betrachtung der Ensemble-Vorhersage für Süddeutschland, bei der verschiedene Vorhersagenberechnungen zusammengefasst werden, gibt es einen auffälligen Lauf kurz vor Dezemberbeginn: „Ganz am Ende gibt es einen einsamen Lauf, der stürzt mal runter auf bis zu minus zehn Grad“, erklärt Jung dazu.

Doch an seiner Stimme erkennt man schon – sonderlich ernst nimmt er diese Berechnung nicht. Scheint also, als dass es auch weiterhin recht milde Temperaturen in München geben wird.

