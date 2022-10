Wetter in München schon jetzt sehr mild - und kommende Woche könnte noch einen drauf setzen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Zum Wochenende hin zeichnet sich ungemütliches Wetter ab, doch dann deutet sich ein weiteres Spätsommer-Comeback ab. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Das Wetter schenkt München derzeit spätsommerliche Tage. Auch die Prognose verspricht keinen Kälteeinbruch - im Gegenteil.

München - Es ist zum Haare raufen. Just zum letzten Tag der diesjährigen Wiesn stellte Petrus das Wetter in München radikal um: Von nasskaltem Schmuddel-Wetter hin zu sehr mildem Wetter, das dem Mythos des „goldenen Oktober“ mehr als gerecht wird. Besonders Schausteller und Biergarten-Bedienungen werden mit einem weinenden Auge auf die ungünstige Wetter-Verteilung schauen, doch auch diese werden sich sicherlich an dem schönen Wetter erfreuen können. Doch wie geht es jetzt in München weiter? Zum Wochenende hin zeichnen sich durchwachsene Tage ab, doch dann klopft wohl der Spätsommer wieder an der Tür.

Wetter in München: Spätsommer kommt einmal mehr zurück - doch davor wird es ungemütlich

Zunächst bleibt es am Mittwoch, den 19. Oktober, bis zum frühen Nachmittag bewölkt. Dann soll sich aber, so die Vorhersage des Wetter-Portals wetteronline, die Sonne zeigen. Die Temperaturen klettern dann auf angenehme 17 Grad. Auch der Donnerstag zeigt sich ähnlich, dann soll aber den ganzen Tag die Sonne scheinen. Von Freitag bis Sonntag zeichnet sich regnerisches Wetter ab, die Temperaturen bleiben dennoch mild, so die aktuelle Vorhersage.

Dann, zum Start in die neue Woche, deutet sich ein weiteres Spätsommer-Comeback ab: Von Montag bis Mittwoch sollen - Stand jetzt - laut wetteronline die Temperaturen auf bis zu 21 Grad steigen, dazu soll die Sonne scheinen. Auch im weiteren Verlauf der kommenden Woche soll es zu keinem nennenswerten Kälte-Einbruch kommen. Damit ist klar: Das zu milde Wetter für die aktuelle Jahreszeit hält sich weiter wacker, Winter-Freunde müssen sich noch gedulden.