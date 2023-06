Massive Unwetter-Walze rollt heute auf Region zu: Experte erklärt, wann es München wohl trifft

München erwartet einen turbulenten Wetter-Tag. © IMAGO / imagebroker, IMAGO / Rolf Poss

München erwartet am Donnerstag (22. Juni) ein Wetter-Tag der Extreme. Brachiale Hitze, dann Sturm-, Orkanböen, Unwetter und Hagel? Alle Infos hier im Ticker.

München - Es hat sich in den letzten Tagen bereits angedeutet: Die Atmosphäre ist ordentlich geladen. Bereits Anfang der Woche krachte es in München gewaltig. Von einem „ohrenbetäubendem“ Lärm sprachen Anwohner - für reichlich Regen reichte das Himmels-Spektakel jedoch nicht. Am Donnerstag, dem 22. Juni, soll die herausfordernde Wetter-Phase dann ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Temperaturen von „gefühlt“ 36 Grad sollen sich im Stadtgebiet stauen. In weiten Teilen Deutschlands sollen sich ab dem Vormittag bereits teils heftige Unwetter-Zellen bilden. In München ist die Lage noch ruhig, doch bleibt das so? Experte Gernot Schütz von wetter.com weiß, was die Region erwartet.

Extrem-Wetter-Tag in München: Gewitter, Sturm, Hagel, Hitze - alle Infos hier im Ticker

„Ob München von einem schweren Gewitter mit Hagel und Starkregen getroffen wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht haben wir Glück und es zieht vorbei oder es werden nur bestimmte Stadtteile getroffen“, so Schütz gegenüber tz.de. Am wahrscheinlichsten ist es dem Meteorologen zufolge, dass es am späten Abend bzw. in der Nacht zu Unwettern in München kommt, wobei dann Sturm- und Orkanböen wohl im Vordergrund stehen werden.

Weiter erklärt Schütz, dass es wegen der schwer zu vorhersehenden Wetterlage wichtig sei, die Regen-Radare, sowie die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes im Auge zu behalten. „Vor den Gewittern wird es sonnig und schwülheiß, bis zu 34 oder 35 Grad Höchsttemperatur sind möglich“, so der Experte weiter.

Unwetter in der Region: DWD warnt bereits - großer Krach dann am Abend?

Der Deutsche Wetterdienst warnt in München aktuell in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird vor intensiver Hitze gewarnt, zum anderen eben vor Gewittern. Im Wortlaut heißt es zum Donnerstagvormittag: „Ab Donnerstagnachmittag bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter. Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel um 5 cm auftreten. Ganz vereinzelt sind auch Großhagel mit Korngrößen um 7 cm und Orkanböen bis 140 km/h (Bft 12) nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.“

