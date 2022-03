Winter-Einbruch rollt schon sehr bald auf München zu: „Eine heftige Wetterumstellung“

Teilen

In den vergangenen Wochen strahlte die Sonne in und um München beinahe ohne Unterbrechung. Doch das Wetter erfährt jetzt eine Umstellung, die es in sich hat.

München - Für Sonnenanbeter war der März in und um München wohl der perfekte Monat. Kaum ein Tag, an dem die Sonne nicht strahlend von morgens bis abends schien. Lediglich wenige Tage mischte sich hartnäckiger Sahara-Staub ein und bescherte der Stadt eine bräunliche Schlammschicht. Jetzt, pünktlich zum April, scheint das Wetter dem Monat alle Ehre zu machen: In der Region wird ein Temperatur-Sturz von knapp 20 Grad erwartet, dazu soll es tagelang schneien. Der Frühling legt damit eine abrupte Pause ein.

Wetter: Heftiger Temperatur-Sturz in München und der Region - der Winter kommt

Doch Schritt für Schritt. Zunächst bleibt es in München am Mittwoch, den 30. März, trüb und vergleichsweise mild. Wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt, erreichen die Temperaturen knapp zwölf Grad, dazu kann es hin und wieder tröpfeln. Und das ist auch gut so, denn durch das anhaltende Frühlingswetter kann die Natur ein wenig Wasser mehr als gut vertragen. So zeigen auch die Karten des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung, dass in München und der Region große Dürre herrscht. Gerade in der Wachstumsphase der Natur ist Regen also ein Segen für Pflanzen und Bäume.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Wie das Helmholtz-Institut für Umweltforschung in seinen Grafiken zeigt, herrscht in weiten Teilen Deutschlands Dürre. © Screenshot: Helmholtz-Institut für Umweltforschung

Winter-Einbruch in München: „Eine heftige Wetterumstellung“

Dann, am Donnerstag, sinken die Temperaturen noch ein Stück und fallen auf lediglich acht Grad in der Spitze, dazu fällt immer wieder Regen. In Richtung Wochenende wird das Wetter dann winterlich. Bereits am Freitag ist mit nur noch knapp fünf Grad zu rechnen, gegen Abend sollen erste Graupel vom Himmel fallen. Doch der große Winter-Einbruch erwartet München und die Region dann am Wochenende. Wie das Wetter-Portal prognostiziert, soll es in München am Samstag den ganzen Tag bei Temperaturen von maximal einem Grad schneien. am Sonntag, Stand jetzt, bleibt es trocken, die Temperaturen bleiben jedoch im winterlichen Bereich. Wetter-Experte Dominik Jung vom wetter.net fasst die Umstellung zusammen: „Eine heftige Wetterumstellung.“