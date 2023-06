Wetter-Sturz steht bevor: DWD warnt vor „Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen“

Von: Felix Herz

Teilen

Das sind leider sehr ernüchternde Aussichten fürs Wochenende – zumindest Sommerfans werden wohl kaum auf ihre Kosten kommen. Es drohen Gewitter.

München – Nach den Hitzetagen Mitte Juni zeigt sich das Wetter in Bayern in der letzten Zeit eher von seiner verhaltenen Seite. Die 30-Grad-Marke wurde kaum geknackt, vergangene Woche gab es zudem heftige Gewitter. Und auch zu Beginn dieser Woche zogen recht plötzlich Gewitter über den Freistaat hinweg.

Dann wurde es wieder vergleichsweise schön, am Donnerstag, 29. Juni, gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) tagsüber immerhin rund 27 Grad in München, sogar 28 in Nürnberg. Leider war das aber, ungeachtet des bevorstehenden Wochenendes, der vorzeitige Wetter-Höhepunkt in Bayern.

Wetter in Bayern: Reinfall-Wochenende bahnt sich an – DWD-Warnung inklusive

Schon am Freitag, 30. Juni, ist es vorbei mit dem kurzen Wetterhoch. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes startet der Tag mit Regen und verhaltenen 15 Grad in Nord wie Süd. Am Abend klettern die Temperaturen immerhin auf 23 Grad – dafür verstärkt sich aber der Regen und kann regional zu Gewittern werden. Daher warnt der DWD: „Gebietsweise Gewitter, lokal kräftig, mit Unwettergefahr durch Starkregen von mehr 25 Liter pro Quadratmeter in einer oder mehr als 35 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Zudem Hagel und stürmische Böen oder Sturmböen möglich.“

Trübe Aussichten fürs Wochenende in Bayern: Statt Sommersonne gibt es eine dicke Wolkendecke, statt hohen Temperaturen wird es eher kühl und regnerisch. Zusätzlich drohen laut DWD Unwetter. (Symbolbild) © foto2press / IMAGO

Der Start ins Wochenende fällt damit schon mal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ins Wasser. Doch wie schaut es dann am Samstag, 1. Juli, aus? Nicht viel besser. Zwar gibt es laut DWD „keine signifikanten Wettererscheinungen“ mehr. Doch die Abwesenheit von Gewittern und Unwettern macht leider noch kein Sonnenwetter. So gibt es am Samstag nur höchstens 24 Grad in Nürnberg, 23 sind es in München. Und den ganzen Tag über liegt wohl eine dicke Wolkendecke über dem Freistaat.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Leichte Verbesserung am Sonntag – Ausblick auf die kommende Woche

Am Sonntag, 2. Juli, wird es dann bei grundsätzlich weiter bewölktem Himmel auch immer mal wieder Sonnenschein geben. Bayernweit sind bis zum Abend zwischen 20 und 24 Grad zu erwarten.

Zu Beginn der kommenden Woche soll es dann wieder Gewitter geben – dem DWD zufolge aber nach jetzigem Stand nur am Alpenrand. Unwetter seien da aber nicht ausgeschlossen. (fhz)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.