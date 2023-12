Wetter sorgt für „angespannte Situation“ am Münchner Hauptbahnhof: Züge mit Polizei-Unterstützung geräumt

Von: Lukas Schierlinger

Der eingeschränkte Bahn-Verkehr löste am Münchner Hauptbahnhof folgenreiche Entscheidungen aus. Zwei Züge wurden mithilfe der Bundespolizei geräumt.

München – Nach den starken Schneefällen am Wochenende mussten Züge am Münchner Hauptbahnhof wegen Überfüllung geräumt werden. In zwei Fällen sei die Polizei zur Unterstützung gerufen worden, bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag (4. Dezember).

Verkehr am Hauptbahnhof München eingeschränkt: ICE können nicht abfahren

„Aufgrund der angespannten Situation waren auch Bundespolizisten vor Ort, um einzugreifen, sollte es zu Auseinandersetzungen kommen“, sagte sie in Bezug auf die Vorfälle am Sonntag.

Betroffen gewesen seien zwei ICE, die zur Mittagszeit aus München hätten abfahren sollen. „Beide Züge konnten den Hauptbahnhof München aufgrund von Überfüllung nicht verlassen. Die Mitarbeiter der Deutsche-Bahn-Sicherheit entschieden sich deshalb, Reisende aussteigen zu lassen“, teilte die Bundespolizei mit.

Nach Schnee-Chaos weiter große Beeinträchtigungen

„Unsere Kolleginnen und Kollegen waren vor Ort und unterstützten insbesondere in der Kommunikation und versuchten, den Reisenden die Notwendigkeit ihres Ausstieges zu verdeutlichen“, informierte die Pressestelle weiter.

Auch am Montag ist der Bahn- und ÖPNV-Verkehr in und rund um München stark eingeschränkt. Unter anderem ist der Trambahnbetrieb in der Landeshauptstadt weiterhin komplett eingestellt. Ein Experte aus den Reihen der Grünen fordert jetzt ein „Nachspiel im Landtag“. (lks/dpa)

