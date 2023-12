Wetter stellt sich auch in der Region komplett um – Schneefallgrenze zu Weihnachten immer konkreter

Von: Lucas Sauter Orengo

Das Wetter stellt sich um, es wird ungemütlich. Stürmische Winde, teils orkanartige Böen nehmen Kurs auf München und die Region. Damit gehen die Chancen auf weiße Weihnachten im Flachland gegen Null.

München - Sonne satt: So präsentiert sich das Wetter in München und der Region seit ein paar Tagen. Vorbei die Wochen voller Schnee-Chaos, grauem Himmel und Regen. Doch für wie lange hält die Lage an? Stellt sich gar eine stabile Hochdrucklage ein, die bis in die Feiertage hinein zum Flanieren im Freien einlädt?

Aktuelle Prognosen zeigen, dass das Kaiserwetter nur von kurzer Dauer ist. Bereits ab Mittwoch, dem 20. Dezember, stellt sich die Witterung woh um. Auch ein Sturm zieht dann wohl in Richtig Deutschland.

Wetter stellt sich komplett um: Sturmlage in München und der Region bahnt sich an

Doch was genau kommt da auf uns zu? „Sturm, Sturmböen, zum Teil auch orkanartige Böen“, fasst Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net die Lage in den kommenden Tagen zusammen. Auch in München und der Region bedeutet das: Es wird ungemütlich.

Regnerisch und windig: Das Wetter in München und der Region stellt sich in den kommenden Tagen um. © IMAGO / Ralph Peters, IMAGO / Volker Preußer

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert ab Mittwoch Niederschläge im Freistaat, die sich im Tagesverlauf in Richtung Alpen zurückziehen. Dazu ab dem Nachmittag bevorzugt im Alpenvorland etwas Sonne. Maximal 2 bis 7 Grad und mäßiger, in Böen zeitweise starker Wind von West.

Weiße Weihnachten in München und der Region? Turbulente Wetterlage zerschlägt Hoffnung

Schon am Donnerstag wird es dann ruppiger: Zunehmend stürmische Böen ziehen dann in Bayern auf, teilweise Sturmböen aus Südwest bis West. Im Bergland kommt es dann gar zu einem schweren Sturm, auf den hohen Gipfeln von Alpen und Bayerwald soll es Orkanböen geben. Zusätzlich zu den aufziehenden, teils schweren Winden reiht sich in München und der Region dann auch immer wiederkehrender Niederschlag ein. Kurz vor Weihnachten deutet damit alles auf grüne Weihnachten hin, nur im Bergland, ab etwa 800 Meter, steigen die Chancen auf verschneite Landschaften.

