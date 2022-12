Wetter-Warnung für die Region - Winter-Traum nicht von langer Dauer

Von: Lucas Sauter-Orengo

Der Winter zeigt sich in München, wie hier auf der Theresienwiese und am Westpark, am Wochenende von seiner schönsten Seite. © privat

Der Winter hat München fest im Griff. In den vergangenen Tagen fiel immer wieder Schnee, am Wochenende verzauberte die Sonne die Stadt in ein Winter-Paradies. Doch es wird milder.

München – Das hatte es in der bayerischen Landeshauptstadt lange nicht mehr gegeben. Temperaturen deutlich unter null Grad, eine geschlossene, dicke Schneedecke wohin das Auge reicht – eben echtes Winter-Wetter. In den vergangenen Tagen schneite es teilweise stark, am Wochenende klarte es dann auf, was die Temperaturen jetzt sinken lässt. Bereits die Nacht auf den Samstag, den 17. Dezember, brachte bis zu minus acht Grad mit sich. Die auf Sonntag wird sogar noch kälter.

Wetter: Arktische Temperaturen in München – amtliche Warnung herausgegeben

Der Deutsche Wetterdienst hat daher eine Wetter-Warnung herausgegeben. Im Stadtgebiet wird vor Frost gewarnt, die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad. Außerhalb der Stadtgrenze wird gar vor „strengem Frost“ gewarnt, hier kann es bis zu minus zwölf Grad kalt werden. Dazu kommt es zu Glätte, weshalb man, wann immer unterwegs, vorsichtig sein sollte. Bis Sonntag um 11 Uhr gilt die Warnung. Doch die große Kälte bringt auch Vorteile mit sich: Der klare Himmel lässt die Sonne am Wochenende ein echtes Winter-Wunderlang aus München zaubern.

Wetter: Strenger Frost in der Region – massiver Wetter-Wechsel vor der Tür

Doch das kalte Wetter ist nicht mehr von langer Dauer. Wie wetteronline vorhersagt, wird es bereits ab Anfang kommender Woche deutlich milder. Bereits am Montag, den 19. Dezember, steigen die Tageswerte auf plus fünf Grad, bis Mittwoch liegen die Höchstwerte dann gar bei plus sieben Grad.

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Die Nacht auf Sonntag, den 18. Dezember, wird kalt. © Screenshot DWD

Auch die Nächte werden wieder milder, dann sollen – Stand jetzt – die Temperaturen auf nur noch ganz knapp unter null Grad fallen. Dazu soll es immer wieder regnen. Wer also den Winter noch einmal genießen möchte, dem sei ein Spaziergang am Sonntag empfohlen. Wer weiß, wann München wieder im Schnee glänzt.