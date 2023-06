Prognose angepasst, dann tobt plötzlich Gewitter über München – Anwohner erleben „ohrenbetäubendes“ Spektakel

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das Wetter in München hat es derzeit in sich: Hitze staut sich in der Stadt, dazu formen sich am Abend teils heftige Gewitter. Anwohner berichten von einem „ohrenbetäubendem“ Donner über der Stadt.

München - In Zeiten von Smartphones und entsprechenden Wetter-Apps kann jede Person zum Hobby-Meteorologen werden. Ein Blick auf den Regen-Radar, und der gewiefte Wetterfrosch erklärt das Tief, das sich „aus westlicher Richtung“ breit macht. Doch auch die präziseste Radar-Simulation kommt hin und wieder an ihre Grenzen – so geschehen am Dienstagabend (20. Juni) in München.

Der Tag brachte zunächst drückende Hitze in die Region, dann, am späteren Abend plötzlich aufkommender Wind, dazu immer wiederkehrende Blitze. Schlagartig stellten die digitalen Stationen um: Gewitter-Warnung in München! Und tatsächlich: Für wenige Minuten machte sich ein Himmels-Spektakel über der Landeshauptstadt breit, das besonders durch einen großen Knall viele Münchner aufgeschreckt haben dürfte.

Tobendes Gewitter über München: Anwohner berichten von „ohrenbetäubendem“ Donner

Zunächst schien es wie der Beginn eines durchschnittlichen, wenn auch unerwarteten, Gewitters. Los ging es im Westen Münchens, die Front sollte dann gen Osten weiter ziehen. Der Himmel färbte sich dann zunächst schwarz, die Blitze kamen immer sichtbarer und heller in Richtung München. Dann, gegen 22 Uhr wie aus dem Nichts ein brachialer Knall in der Atmosphäre. „Das war echt ohrenbetäubend“, berichtet ein Leser gegenüber der tz.de-Redaktion, der während des gewaltigen Donner-Knalls in der Isarvorstadt unterwegs war. Auch in der Siemensallee war der Knall deutlich zu hören. So berichtet eine weitere Leserin: „Das waren krasse Blitze! Wenn ich da grad reingeschaut hätte wär ich blind, so hell war das. Und Donner direkt hinterher“.

Den großen Knall gegen 22 Uhr konnte man auch weiter westlich, an der Schwanthalerhöhe wahrnehmen. So schildert ein tz.de-Reporter: „Das Gewitter war in vollem Gang, eigentlich hatte man keine größeren Ereignisse erwartet – dann, kurz nach 22 Uhr, knallte der Himmel jedoch so laut, dass man sich erschrecken musste.“ Nach wenigen Minuten war das Spektakel dann wieder vorbei: Ein wenig Regen, kurzzeitig lebhafter Wind, und ein großer Knall hinterließ die Gewitter-Zelle, die besonders nördlich von Oberbayern zum Entladen kam.

Das Gewitter von Dienstagabend dürfte jedoch nur ein Vorgeschmack auf das sein, was die kommenden Tage in München erwartet wird. Erst noch stickige Hitze, dann tobende Gewitter.