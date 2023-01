Verzögerungen im Verkehr einplanen

Wetter-Warnung für München und die Region: Auf Grund von Glätte rät der Deutsche Wetterdienst von Aufenthalten im Freien ab. Im Verkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Im Gebiet München wird bis einschließlich 9 Uhr am Freitag, den 27. Januar, vor Glätte gewarnt. Aufenthalte im Freien sollen vermieden werden, im Verkehr ist mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen. Am stärksten sei mit Glätte bis 9 Uhr zu rechnen, weitere Warnungen gelten jedoch bis 11 Uhr am Vormittag. Der DWD rät, sein „Verhalten im Straßenverkehr anzupassen“.

Amtliche Wetter-Warnung für München - Wetterdienst rät sogar von Aufenthalten im Freien ab

Die Warnung gilt in einem Streifen westlich und östlich von München über ganz Bayern. Im Norden bis kurz vor Ingolstadt, im Süden bis Garmisch-Partenkirchen. Bereits seit einigen Tagen hatte winterliches Wetter in der Region Einzug erhalten, auch die Prognose für die kommenden Tage verspricht keine signifikante Milderung.

Wetter-Warnung für München und die Region - Winter bleibt erst einmal erhalten

In München soll es laut wetteronline am Wochenende mit bis zu minus sechs Grad in der Nacht auf Sonntag, den 29. Januar, frostig kalt werden. Bis dahin ist immer wieder mit Schnee zu rechnen.