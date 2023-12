Turbulente Wetter-Phase in München geht weiter: Dynamische Lage am Morgen

Von: Lucas Sauter Orengo

Es ist nicht ungefährlich auf Münchens Straßen. Am Freitagmorgen wechseln sich Regen und Schnee ab. Alle Wetter-News von der Isar.

Update 1. Dezember, 7.04 Uhr: Noch Regen oder schon Schnee? In Teilen Münchens trat heute Morgen zunächst ersteres auf den Plan. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt dürfte sich die Niederschlagsform in den nächsten Stunden recht dynamisch präsentieren. So oder so: Glatt wird es sein auf Münchens Straßen, obwohl der DWD zur Stunde keine aktuelle Warnung ausgegeben hat.

Wetter-Warnungen für weite Teile Bayerns: Besonders Autofahrten sollen vermieden werden

Ursprungsmeldung:

München - Der Winter hat Bayern fest im Griff. Bereits seit einigen Tagen schneit es in weiten Teilen des Freistaats, regional gar ergiebig, wie in Franken. Hier mussten gar einzelne Schulen tageweise geschlossen bleiben. Im Alpenraum hat es sich bereits seit geraumer Zeit eingeschneit. Auch in der Landeshauptstadt München fiel zum letzten Tag im November kräftiger Schneefall vom Himmel und kleidetete die Isar-Metropole in ein weißes Kleid. Jetzt, zum Abend und in der Nacht auf den ersten Dezember wird es jedoch in weiten Teilen Bayerns gefährlich: Durch gefrierenden Regen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher mehrere Warnungen herausgegeben. Am stärksten betroffen ist aktuell der gesamte Süden Bayerns, eingeschlossen München. Ab einer Grenze wenige Kilometer südlich von Augsburg liegt das in orange gefärbte Warngebiet des DWD: „Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen“, so die amtliche DWD-Warnung, die bis 22 Uhr am Donnerstagabend (30. November) besteht. Doch dabei bleibt es vorerst nicht. Auch in der Nacht, bis aktuell vier Uhr in der Nacht zum Freitag (1. Dezember) gilt die Warnung vor Glätte.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in weiten Teilen Bayerns vor „markanter Glätte“. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

Winter-Einbruch und Wetter-Warnung für Bayern: Markante Glätte in weiten Teilen

Nicht zwingend notwendige Aufenthalte im Freien, sowie insbesondere Autofahrten rät der DWD zu vermeiden. Zusätzlich zur Glatteis Warnung für den Süden Bayerns wird in ganz Bayern vor möglichem Schneefall und Frost gewarnt. Die - so der Stand der Dinge am Donnerstagabend - gefährlichste Witterung herrsche jedoch bis 22 Uhr - hier herrsche Gefahr vor „markanter Glätte“, so die Erklärung.

