Bald Winter-Einbruch in der Region? Dezember-Prognose zeigt überraschenden München-Trend

Das Wetter in München zeigt sich in den kommenden Tagen kühl, nass und grau. Ein Blick in die Dezember-Prognose zeigt: Der Winter könnte schon bald Einzug erhalten.

In München bleibt das Wetter in den kommenden Tagen grau, kühl und regnerisch.

Die Dezember-Prognose zeigt: Einige winterliche Tage in der Region sind nicht unwahrscheinlich.

Besonders in und um München soll es nur leicht zu mild werden.

München - Kaum vorzustellen, doch vor noch wenigen Wochen lagen die Temperaturen in München bei etwa 16 Grad in der Spitze. Dazu gab es jede Menge Sonnenschein - und jetzt? Der November zeigt sich seit einigen Tagen von seiner typischen Seite. Der Himmel ist grau, dazu gibt es immer wieder Regen, und die Temperaturen liegen im öden einstelligen Bereich. Endlich also mal ein Stück weit „Normalität“ im Wetter, nachdem der Herbst viel zu warm, und schon auch der Sommer phasenweise zu heiß und trocken ausgefallen war. Doch wie geht es weiter? Und was bringt der Dezember?

Wetter: München vor Winter-Einbruch? Vorhersage für Dezember

Zunächst bleibt es in den kommenden Tagen erst einmal recht ähnlich. Für Münchner werden sich wohl besonders Indoor-Aktivitäten anbieten, die Temperaturen sollen laut wetteronline im einstelligen Bereich bleiben, gegen Ende der Woche wird es sogar noch kälter. Zu Beginn der neuen Woche ist dann gar der erste Nachtfrost möglich, dazu reihen sich bereits jetzt einige Schneesignale ein. Ob das jedoch wirklich so kommt - ungewiss. Dazu liegt der Vorhersagezeitraum noch in zu weiter Ferne. Doch immerhin, ein erster winterlicher Gruß ist zumindest nicht auszuschließen. In anderen Teilen Bayerns hat es ja schließlich auch schon geschneit.

Der Dezember soll nur etwas zu mild ausfallen. Damit sind winterliche Tage in München nicht ausgeschlossen. © Screenshot: YouTube Wetter.net / IMAGO / Sven Simon

Wetter-Vorhersage für Dezember mit Überraschung - bald Winter in München?

Doch apropos Winter: In knapp einer Woche beginnt der Dezember, und damit der erste meteorologische Wintermonat. Langzeitprognosen sind dabei stets mit Vorsicht zu genießen, sie können jedoch einen ungefähren Trend abbilden - in Sachen Temperatur und Niederschlag. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt, dass die Modellberechnungen für den Dezember eine Temperaturabweichung für Deutschland von 0,5-1 Grad im Vergleich zum Klimamittel (1991-2020). Das ist insofern überraschend, als dass dieselben Vorhersage-Modelle noch vor kurzem einen deutlich zu milden Dezember prognostiziert hatten. Und auch in Sachen Niederschlag soll es im Westen und Nordwesten lediglich etwas zu trocken ausfallen. München und die Region soll demnach durchschnittlichen Niederschlag abbekommen.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung präsentiert die Vorhersage für den anstehenden Dezember. © Screenshot YouTube „Wetter.net“

Bleibt also abzuwarten, ob ein erster winterlicher Gruß tatsächlich vor der Tür steht. Sollte sich jedoch die Dezember-Vorhersage bewahrheiten, und die Temperaturen in München lediglich 0,5-1 Grad über dem Klimamittel liegen, ist wohl davon auszugehen, dass der eine oder andere winterliche Tage nicht unwahrscheinlich in der Region ist. Sicher dürfte aber sein, dass die milden Herbsttage in München und der Region nun definitiv Geschichte sind und der Winter das Ruder übernimmt.