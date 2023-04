Wie geht es mit der Filiale in München weiter?

Nobel-Discounter „Who’s Perfect“ ist zahlungsunfähig: Wie es mit dem Möbelhaus weitergeht

Von: Daniela Pohl

„Who‘s Perfect“ an der Landsberger Straße lockt mit Rabatten. Jetzt will sich das Unternehmen selbst retten. Foto: Marcus Schlaf © Marcus Schlaf

Mit Designermöbeln mit kleinen Macken lockt „Who’s Perfect“ seit vielen Jahren Kunden in die Münchner Landsberger Straße – jetzt ist der Nobel-Discounter zahlungsunfähig.

München – Das lispelnde Sofa, der stotternde Schrank – nicht ganz fehlerfrei und gerade deshalb umso liebens- und preiswerter. In witzigen Radio-Werbespots lockte der Nobel-Discounter „Who’s Perfect“ an der Landsberger Straße 372 mit italienischen Designermöbeln mit kleinen Schönheitsfehlern. Später warb Schauspieler Heiner Lauterbach für den Designer-Möbelhändler. Das Einrichtungshaus gibt es immer noch – inzwischen auch mit immer mehr fehlerfreier Ware im Angebot. Der Makel liegt jetzt im Geschäftsbetrieb – und er ist groß: „Who’s Perfect“ ist zahlungsunfähig.

Das Möbelhaus, das bundesweit Filialen betreibt, hat einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung beim Amtsgericht München gestellt. Das bestätigte Dr. Max Liebig, der das Verfahren als Sachwalter begleitet, der tz. Hintergrund für die schwierige Lage seien unter anderem die Folgen von Corona, die Inflation und Probleme bei den Lieferketten, heißt es in einer Pressemitteilung von Who’s perfect.

„Who’s Perfect“ seit knapp 30 Jahren in München: „Topmodelle“ zum bezahlbaren Preis

1996 eröffnete in einer Lagerhalle am Stadtrand von München der erste „Who’s Perfect“-Standort mit Outlet-Charakter, in dem Sonderposten italienischer Designer-Möbel günstig verkauft wurden. „Im Kern blieb die damalige Unternehmensidee bis heute bestehen: Topmodelle der italienischen Design-Elite zu bezahlbaren Preisen anbieten“, heißt es auf der Homepage.



Aktuell sind über 250 Mitarbeiter in bundesweit rund 20 Filialen tätig. Wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte, sind ihre Löhne und Gehälter über das Insolvenzgeld abgesichert.

Hinter dem Markennamen „Who’s Perfect“ steht die La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG, deren Gründer und Geschäftsführer der italienische Geschäftsmann Ervé Mazzali ist.



Wie geht es mit der Filiale in München weiter?

Branchenkenner gehen davon aus, dass es am Münchner Standort in der Landsberger Straße als Hauptniederlassung keine Veränderungen geben wird. Bundesweit soll die Sanierung aber schon laufen, Filialen seien bereits analysiert worden. Dass so ein Restrukturierungsprozess auch Arbeitsplätze kostet, gilt als wahrscheinlich. Jüngst zu sehen zum Beispiel bei Karstadt – der Warenhaus-Riese muss viele Filialen schließen, um überleben zu können.



Im Internet kündigt „Who’s Perfect“ für seine Hamburger Filiale bereits die Schließung an, der Räumungsverkauf mit Rabatten bis 77 Prozent läuft. Ob „Who’s Perfect“ in Familienhand bleibt oder ob ein Investorenprozess eingeleitet wird, bei dem ein Übernehmer gesucht wird, bleibt abzuwarten.

