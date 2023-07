Plötzliche Erbschaft: Was nach einem Todesfall dringend zu tun ist – Münchner Fachanwalt gibt wichtige Tipps

Von: Andreas Thieme

Teilen

Wenn kein Testament vorliegt, müssen Erben den Gang zum Nachlassgericht antreten. © Imago (merkur.de-Montage)

Idealerweise gibt es innerhalb einer Familie konkrete Regelungen für den Fall, dass ein Familienmitglied sterben würde. So ist das Erbe geregelt. Doch mitunter kommt es auch zu plötzlichen Erbfällen, von denen man gar nichts wusste. Was nun? Ein Münchner Fachanwalt erklärt, was man jetzt dringend regeln muss.

München - Mit Erbschaftsfällen kennt sich Wolfgang Böh aus: Tausende hat der Professor und Fachanwalt in seiner Kanzlei schon betreut. Und die jahrelange Erfahrung zeigt: „Neben der Trauerarbeit, die im Todesfall zu leisten ist, und der Abwicklung der Bestattung müssen die Erben viele wichtige Dinge erledigen, was kaum ohne rechtliche Unterstützung zu bewältigen ist.“

So etwa die Korrespondenz mit dem Nachlassgericht: „Die Erben müssen mit dem Nachlassgericht die Erbfolge und die Nachlasswerte klären und prüfen, ob ein Erbschein beantragt wird“, sagt Böh. Meist erst auf Basis eines Erbscheins (oder einer transmortalen Vorsorgevollmacht) sei es zudem möglich, den Bestand und Wert des Nachlasses zu ermitteln. „Dies betrifft sowohl den beweglichen Nachlass (z. B. Hausrat), das Geldvermögen und den unbeweglichen Nachlass (Immobilieneigentum).“

Wichtig sei auch die Absprache innerhalb der Erbengemeinschaft. „Gibt es mehrere Erben, muss die mittelfristige Verwaltung des Nachlasses abgestimmt werden, aber auch die spätere Verteilung des Nachlasses. Es ist im Regelfall unzulässig, wenn ein Miterbe allein handelt und z. B. die Erblasserwohnung ausräumt, Geld vom Erblasserkonto abhebt oder beginnt, die Erblasserimmobilie zu vermarkten.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

München: Nach einem Todesfall müssen die Erben mit dem Gericht die Nachlasswerte klären

Bei Einzelmaßnahmen bezüglich des Nachlasses gilt: „Insbesondere Verträge sind dahingehend zu prüfen, ob diese gekündigt werden müssen (Hausrat- und KFZ-Versicherung u. a.) bzw. wie eine Fortführung erfolgen kann (z. B. bei einer Mietwohnung mit dem Erblasser als Vermieter oder Mieter)„, sagt Wolfgang Böh.

Stichwort Benachrichtigung über Erbfall: „Die Erben müssen prüfen, welche Stellen über den Todesfall informiert werden müssen, z. B. der Arbeitgeber, andere Familienmitglieder oder Personen, mit denen der Erblasser anderweitig rechtlich verbunden war“, erklärt der Fachanwalt.

Prof. Wolfgang Böh, Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht mit Kanzlei in München-Gräfelfing © privat

Für testamentarische Regelungen gelte: „Die Erben müssen prüfen, ob Dritte aus dem Testament Ansprüche ableiten können. Diese müssen dann erfüllt werden. Dies gilt beispielsweise für Vermächtnisse, also z. B. das bekannte Schmuckvermächtnis für eine Enkeltochter oder ein Geldvermächtnis für einen guten Freund des Erblassers.“

Entsteht dann einmal Streit im Rahmen der Erbengemeinschaft oder über die Wirksamkeit eines Testaments oder über die Erbeinsetzung generell, sei neben einer rechtsanwaltlichen Einzelfallberatung zu prüfen, ob der Nachlass durch eine sogenannte Nachlasspflegschaft gesichert wird, bis der Streit ausgestanden ist, rät der Fachanwalt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.