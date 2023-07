Wichtige Unterstützung für die Sportförderung

Das Boulder-Nationalteam wurde durch die Zweckerträge der Sieger-Chance, einer Zusatzlotterie der GlücksSpirale, unterstützt. © SLSV

Die Zweckerträge der Sieger-Chance helfen dem Boulder-Nationalteam.

Neben Werbekooperationen profitiert der Breiten- sowie der Spitzensport in Bayern vor allem auch von den Zweckerträgen der GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie Sieger-Chance. Seit Einführung der GlücksSpirale 1971 stellte sie über 820 Millionen Euro für den Sport bereit, von der Sieger-Chance erhielt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seit 2016 insgesamt über 41 Millionen Euro. 2022 gingen aus den Erträgen der GlücksSpirale bundesweit über 17,49 Millionen Euro an den DOSB, 3,03 Millionen Euro waren es allein aus Bayern. Über die Sieger-Chance flossen 2022 zusätzlich über 5,8 Millionen Euro an den DOSB und in die Förderung des bundesweiten Spitzensports. Aus dem Freistaat waren dies weitere 1,78 Millionen Euro, wodurch 2022 Athleten unterschiedlicher Disziplinen gefördert, Trainingsbedingungen verbessert, Trainer finanziert und Leistungszentren unterstützt wurden.

Filme zu einigen Sportförderprojekten

Weltcup-Griffe für das Boulder-Nationalteam

Der Weg ist das Ziel – und beim Boulder-Wettkampf gleicht keiner dem anderen. Die ideale Kletterroute muss der Profi in kürzester Zeit selbst bestimmen. Und jedes Jahr kommen im Boulder-Weltcup neue Griffe zum Einsatz: neue Formen, besondere Haptik, spezielle Beschaffenheit. Boulder-Profis lernen die Einsatzweisen nur durch beständiges Training kennen. Die kostspielige Neuanschaffung der Griffe für die Saison 2022 ist durch die Unterstützung des DOSB aus den Erträgen der Sieger-Chance geglückt.

Mit den Zweckerträgen der GlücksSpirale und Sieger-Chance kann der Spitzensport in Deutschland gefördert werden. Im Bild: Elena Apel beim Kanutraining. © SLSV

Über zwölf Millionen Euro für gemeinnützige Einrichtungen Zahlreiche Projekte, die ansonsten nur schwer oder gar nicht realisierbar wären, können mit den Mitteln der GlücksSpirale verwirklicht werden. So fließen die Zweckerträge der GlücksSpirale an den Deutschen Olympischen Sportbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie an den Bayerischen Naturschutzfonds. Im Jahr 2022 erhielten diese gemeinnützigen Einrichtungen in Bayern insgesamt über zwölf Millionen Euro, um gezielt Projekte zu fördern.