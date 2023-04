Der Lauf unseres Lebens - Trainingstreff für Geflüchtete geht beim Giro di Monaco an den Start

Die Laufgruppe des Bellevue di Monaco rund um Organisator Paul Huf (Mi.) © Markus Götzfried

In zwei Wochen werden wieder tausende Läufer den Altstadtring in München fluten. Dann findet der Benefizlauf Giro di Monaco statt. Jeden Donnerstag organisiert Paul Huf einen Trainingstreff für Geflüchtete, der so viel mehr ist als nur Rennvorbereitung.

München - Norooz Mohammadi ist von Afghanistan nach München geflohen. Elf Monate dauerte die Odyssee. Und sie hat Spuren hinterlassen: Der 19-Jährige leidet an Depressionen. Kraft schöpft Mohammadi jeden Donnerstag. Dann trifft sich die Laufgruppe des Kulturzentrums Bellevue di Monaco. In zwei Wochen findet für die 60 Teilnehmer des Treffs nämlich ein besonderes Rennen statt: der Giro di Monaco.

Trainingsgruppe für Geflüchtete in München: Laufen hilft, Traumata entgegenzuwirken

Paul Huf organisiert die Trainingsgruppe für Geflüchtete. Der 55-Jährige ist selbst Marathonläufer, durch das Training möchte er den Teilnehmern eine Alltagsstruktur und sozialen Austausch bieten. „Viele Geflüchtete leiden unter Traumata, Depressionen oder Angststörungen. Das Trainieren hilft, abzuschalten. Klinische Studien zeigen, dass Bewegung Schlafstörungen und Depressionen entgegenwirkt“, sagt Huf. Viele Teilnehmer seien gar suizidal gefährdet, im Lauftraining finden sie eine Aufgabe.

Psychologen vermitteln Betroffene an den Lauftreff des Bellevue di Monaco

„Das Laufen gibt mir ein Ziel vor Augen“, erzählt Jonathan Icheancho. 2021 ist er aus dem Kongo geflohen. An das Projekt hat ihn sein Psychologe vermittelt. Mohamed Jalloh ist der beste Läufer der Gruppe. Wie viele andere ist er bereits in seinem Geburtsland, Sierra Leone, viel gelaufen. „Ich musste mein Land verlassen, das war sehr hart. Das Laufen bleibt aber für das Leben - egal, wo ich hingehe.“ Obwohl der Giro für Jalloh keine große Anstrengung ist, freut er sich, das Kulturzentrum zu repräsentieren und ein Erlebnis mit den anderen Läufern zu teilen.

Tausende Teilnehmer beim Giro di Monaco im vergangenen Jahr. © Jens Hartmann

Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet das fünf Kilometer lange Rennen, das am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr in der Blumenstraße startet. Der Altstadtring wird für den Lauf gesperrt. Außerdem treten Dreiviertelblut und Gündalein auf. Lina Zehetmair

Anmeldung zum Giro di Monaco - Run for Peace des Bellevue di Monaco bis Samstag, 24. April, unter www.giro-di-monaco.de. Keine Startgebühr, Spende erbeten.