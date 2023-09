„Hat mich immer gereizt“: Wiesnwirt übernimmt Emmeramsmühle

Von: Nina Bautz

Teilen

Die Emmeramsmühle ist seit März geschlossen © Marcus Schlaf

Mit „traurigen Grüßen“ verabschiedete sich im März diesen Jahres das Team von der Oberföhringer St. Emmeramsmühle um Wirt Karl-Heinz-Zacher auf einem Aushang. Schmerzlich war der Anblick der brach liegenden Perle an der Isar seitdem – für Anwohner und Stammgäste.

Nun gibt es aber wieder Grund zur Freude: Wiesn-Wirt Michael F. Schottenhamel will Gasthaus und Biergarten übernehmen und möglichst noch in diesem Jahr schon wieder eröffnen. „Wir sind in den End-Verhandlungen mit der Spaten-Brauerei“, verrät Schottenhamel der tz. Wir, das ist neben dem Cousin von Wiesnwirte-Sprecher Christian Schottenhamel noch Sternekoch Peter Kinner und dessen Sohn Julian. Kinner und Schottenhamel arbeiten bereits erfolgreich im Weichandhof in Obermenzing und in der Schlosswirtschaft Schwaige in Nymphenburg zusammen. Und auch der Junior Julian Kinner, Restaurantleiter im Tegernseer im Tal, ist der Familie Schottenhamel verbunden. „Er arbeitet gerade bei uns im Wiesnzelt als Bedienung“, erzählt Michael F. Schottenhamel.

Als „ein Kleinod in der Münchner Gastronomie“ bezeichnet der künftige Pächter die Emmeramsmühle. Schottenhamel: „Ich war da auch oft als Gast. Sie hat mich schon immer gereizt – ein spannendes Objekt.“ Ändern will er nicht viel. Der vorherige Wirt Karl-Heinz Zacher hatte das knapp 200 Jahre alte Lokal erst 2021 renovieren lassen, mithilfe des Eigentümers Sedlmayr Grund und Immobilien AG sowie der Brauerei Spaten/Franziskaner. Modernste Technik für 3,2 Millionen Euro wurden damals verbaut, unter anderem für eine neue Küche. „Räumlich wird es nur kleine Änderungen geben“, sagt Schottenhamel. Die Service-Qualität aber wolle er verbessern. Schottenhamel und Kinner hoffen, das Lokal noch im Dezember wieder zu neuem Leben erwecken zu können.

Wiesnwirt Michael F. Schottenhamel wird voraussichtlich neuer Pächter © Sigi Jantz

Die plötzliche Schließung der Traditionsgaststätte im Frühjahr war besonders tragisch. Karl-Heinz Zacher hatte zuvor sein Herz in die Sanierung gelegt – auch wegen seiner verstorbenen Frau. Nina Zacher († 46) war 2016 an der Nervenkrankheit ALS gestorben, hatte ihren schweren Weg mit einem Tagebuch auf Facebook dokumentiert. Die Energiekrise, die Preisentwicklung und weitere Gründe hätten es aber schließlich nicht mehr zugelassen, „dauerhaft nachhaltig und wirtschaftlich zu agieren“, so die Begründung damals.