Windböen, Sturmböen und Dauerregen: Weiterhin Alarmstufe Rot in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Die Woche begann ungemütlich und bis Mittwoch wird es auf jeden Fall noch so bleiben. Für Bayern liegen zahlreiche Wetter-Warnungen vor.

München - Seit Sonntag, 12. November, herrscht in Bayern Alarmstufe Rot. Die amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen gilt noch bis Mittwoch, betroffen sind die Kreise Oberallgäu, Ostallgäu, Lindau am Bodensee sowie die Stadt Kempten. Zeitweise lagen am Montag sogar Warnungen für alle Kreise und Städte im Freistaat vor, kein einziges Gebiet war davon ausgenommen.

Wetter-Warnungen in Bayern: Im Süden drohen Dauerregen und schwere Sturmböen

Ein anderes Bild zeigt sich am Dienstag: Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und Passau sowie Landkreise in der Umgebung sind auf der DWD-Karte grün eingefärbt, heißt: Keine Wetter-Warnungen. Trotzdem wird es in weiten Teilen Bayerns ungemütlich.

Für den Süden Bayerns gibt es manchenorts sogar mehrere Warnungen: vor Dauerregen und vor schweren Sturmböen. Betroffen sind zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Rosenheim und das Berchtesgadener Land. Auch München liegt im Warngebiet (Dauerregen bis Mittwoch, 12 Uhr). Weite Teile Ostbayerns sind auf der Warnkarte ebenfalls orange eingefärbt, Grund ist eine Warnung vor Sturmböen. Die DWD-Warnung gilt unter anderem für die Kreise Regen, Cham, Bayreuth und Wunsiedel im Fichtelgebirge.

Für Bayern liegen weiter zahlreiche Warnungen vor. © IMAGO / Bernd März / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Windböen in Bayern: Stellenweise sogar Sturmböen im Freistaat

Auch in Franken wird es ungemütlich, dort warnt der DWD vor Windböen. Betroffen sind unter anderem Würzburg, Bamberg und Ansbach. Im äußerten Norden (Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen) fällt die Warnung stärker aus, hier drohen Sturmböen. (kam)

