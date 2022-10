Winter-Wahnsinn in München: SWM verdoppelen Gaspreis

Von: Sascha Karowski

Helge-Uve Braun (li.) und Florian Bieberbach von den SWM erhöhen die Preise für Gas zum 1. Januar. © Sigi Jantz

Das ist der Gas-Gau: Die Stadtwerke München (SWM) verdoppeln die Preise zum 1. Januar. Grund sind die extremen Beschaffungskosten.

München – „Die können wir nicht mehr abfedern“, sagt Stefan Tauber, Leiter SWM Kundenservice. Es ist bereits die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Folge: Ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden im Jahr zahlt ab Januar 148,23 Euro pro Monat mehr! Also 307,41 statt 159,17 Euro. SWM-Chef Florian Bieberbach hat sich gestern im Stadtrat den Politiker-Fragen gestellt. Die tz fasst hier die wichtigsten Antworten zusammen.

Woher kommt unser Gas?

Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine lieferte Russland rund 4000 Gigawattstunden täglich nach Deutschland. Aktuell sind es nur noch zehn Prozent davon. 2500 Gigawattstunden kommen aus Norwegen, mehr geht nicht. Europa und auch Deutschland müssen verflüssigtes Erdgas kaufen. Das stammt aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus den USA. Das ist aber teuer, da Europa sich mit dem asiatischen Markt einen Preiskampf liefert.

Wie ist der Füllstand der Gasspeicher?

Die für München relevanten Speicher sind im Schnitt mit über 80 Prozent gut gefüllt, weil eben teures verflüssigtes Erdgas eingekauft wurde.

Wie kaufen die SWM ein?

Meist schon ein bis zwei Jahre bevor Gas zum Kunden kommt, beginnen die Stadtwerke schrittweise mit dem Einkauf. Also: Das Gas, welches im kommenden Jahr verbraucht wird, ist bereits in den vergangenen Monaten eingekauft worden – zu unterschiedlichen Preisen, Teile also etwa 2020 schon, als der Preis noch günstiger war.

Warum steigen dann die Preise jetzt schon?

Bereits vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine waren die Einkaufspreise gestiegen, im Herbst 2021 lagen sie schon um 100 Prozent höher als zum Jahresanfang. Heißt auch: Die richtigen Preissteigerungen sind beim Endkunden noch gar nicht angekommen. Bieberbach rechnet vor, dass die Gaspreise vom 1. Januar 2021 bis heute um 950 Prozent gestiegen sind. Die Preise würden sich auf einem sehr hohen Niveau verstetigen. Für diesen Winter sei man gut aufgestellt, Sorgen bereitet der kommende Winter. Möglich ist, dass Gas noch teurer wird.

Profitieren die SWM von den hohen Preisen?

Die Gewinne der SWM werden vom Bund abgeschöpft, das gilt auch für alle anderen Unternehmen und für alle Arten der Energieerzeugung, also Windparks ebenso wie Kohlekraftwerke. Selbst der Weiterbetrieb von Isar 2, an dem die SWM beteiligt sind, soll keine Unternehmensgewinne abwerfen.

Wie hilft der Staat?

Die Gaspreise werden auf 12 Cent pro Kilowattstunde eingefroren – jedoch nur für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Zum Jahreswechsel soll die Kilowattstunden bei den Stadtwerken im Schnitt 20 bis 21 Cent kosten. Aktuell liegen die Preise bei neun bis zehn Cent. Die Regel greift aber erst ab März! Januar und Februar werden Verbraucher voll belastet. Der Bund übernimmt zudem die Abschlagszahlung im Dezember – aber auf Basis der Abschlagszahlung aus September. Damit niemand tricksen kann.

Wie hilft die Stadt?

Die Stadtwerke haben einen Härtefallfonds über 20 Millionen Euro aufgelegt, der ab Januar zur Auszahlung kommen soll. Betroffene sollten sich dann an die Sozialbürgerhäuser wenden können.

Wie werden Unternehmer entlastet?

Das ist noch offen. Klar ist, dass es so manchem Unternehmen schwer fallen wird, 20 oder 30 Prozent Gas einzusparen. „Ich glaube, da werden wir mit Zahlungsausfällen mehr Probleme haben als bei den Privatkunden“, sagt Bieberbach. Bisher seien die Unterstützungsmaßnahmen des Bundes sehr vage.

Wie sollen wir Kunden Gas sparen?

Ob die Münchner sparsam sind, werde man in den ersten kalten Wochen sehen, sagt Bieberbach. Die SWM wollen helfen, haben die Energiesparberatung ausgebaut. Und es soll zeitnah noch eine große Kampagne folgen.

