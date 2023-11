Wintereinbruch dürfte München reichlich Neuschnee bringen: Zuvor gilt schon andere Wetter-Warnung

Von: Lukas Schierlinger

Spannende Tage stehen München bevor, was die Wetterlage angeht. Vor dem angekündigten Wintereinbruch gilt eine weitere DWD-Warnung.

München – Der Landeshauptstadt steht ein weißes Wochenende bevor. Wetter-Experten und Boulevard-Blätter sind sich einig. Ob es schon einen „White Friday“ gibt, oder sich die Münchner doch bis Samstag gedulden müssen, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Vor angekündigtem Winter-Einbruch in München: Wind-Warnung des DWD

In den Alpen und im Bayerwald ist am Wochenende laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer dicken, geschlossenen Schneedecke zu rechnen. In Staulagen könnten bis zu 50 Zentimeter Neuschnee fallen. Wie viel München abbekommt, wird maßgeblich von den Temperaturen 520 Meter über dem Meeresspiegel (so hoch liegt die Landeshauptstadt) abhängen.

Vor dem Winter-Einbruch müssen sich Einwohner auf andere Wetter-Turbulenzen gefasst machen. Ab Donnerstagabend (18 Uhr) warnt der DWD für München amtlich vor Windböen. Diese könnten Geschwindigkeiten bis 60 km/h erreichen, in exponierten Lagen gar Sturmstärke (um 70 km/h).

Stadt München rüstet sich für ersten Schneefall

Ein wenig weiter südlich wird vor „schweren Sturmböen“ gewarnt. Am Alpenrand könnten diese auf einer Höhe von über 1500 Metern Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h erreichen. Zunächst gelten die amtlichen Wetter-Warnungen bis Freitagnachmittag, 15 Uhr.

Am Wochenende könnte es in München richtig winterlich werden. © IMAGO / Smith

Die Stadt München rüstet sich bereits seit Wochen für den ersten Schneefall. „Der Winter kann kommen“, war eine Pressemitteilung im November überschrieben. Laut Baureferat stehen über 1000 Einsatzkräfte sowie mehr als 600 Fahrzeuge bereit, in sechs Hallen lagern 13.600 Tonnen Streusalz und 3000 Tonnen Streusplitt. Einen hundertprozentig perfekten Winterdienst könne es allerdings nicht geben. Bewohner Münchens sollten sich darauf einstellen, dass „Glätte und ungünstige Straßenverhältnisse jederzeit auftreten können“. Deshalb ergingen einige Hinweise des Baureferats.

