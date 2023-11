Schnee legt sich über München: Welche Pflichten haben Vermieter bei Wintereinbruch?

Von: Andreas Thieme

Es schneit heftig in München. Für Mieter heißt das: Heizung anwerfen. Doch in der Wohnung müssen oft auch Geräte gewartet werden. Welche Pflichten haben Vermieter hier? Der Mieterverein klärt die wichtigsten Fragen dazu.

München - „Nicht nur im Winter haben Vermieter Pflichten: Sie müssen immer dafür sorgen, dass die Wohnung fit ist“, sagt Anja Franz von Mieterverein München. Wenn zum Beispiel die Fenster undicht sind und dies dazu führe, dass im Winter kalte Luft eindringt, „muss der Mieter den Vermieter darauf aufmerksam machen und ihn auffordern, diesen Mangel zu beheben“, sagt die Rechtsanwältin.

Ob das durch Abdichten der Fenster oder deren Erneuerung geschieht, könne dann der Vermieter entscheiden. „Das Warten der Heizung muss derjenige durchführen, der laut Mietvertrag dazu verpflichtet ist“, sagt Anja Franz. Auch die Übernahme der Kosten sei im Mietvertrag geregelt. In der Regel sei im Mietvertrag auch vereinbart, dass für Thermen- oder Boilerwartung der Mieter zuständig ist beziehungsweise er oder sie die Kosten dafür übernimmt.

Wintereinbruch: Vermieter muss Mindesttemperatur von 20 Grad zur Verfügung stellen

Grundsätzlich müsse der Vermieter in der vermieteten Wohnung eine Mindesttemperatur von 20 Grad zur Verfügung stellen. „Wenn es weniger ist und dies auf Dauer, dann handelt es sich um einen Mangel, der vom Vermieter behoben werden muss und wofür der Mieter einen Anspruch auf Mietminderung hat“, erklärt Franz.

Stichwort Heizen: Seit dem 1. Oktober müssen Vermieter Heizanlagen angeschaltet haben, in den Sommermonaten dürfen sie den Haupthahn dagegen abdrehen. „In vielen Mietverträgen ist eine Heizperiode festgelegt, die am 1. Oktober beginnt und am 30. April endet. Ab Beginn der Heizperiode muss der Vermieter das Heizen ermöglichen“, sagt Anja Franz.

Mietwohnung in München: Mängel müssen sofort vom Mieter angezeigt werden

Nachts reichen nach der Nachtabsenkung Temperaturen von 18 Grad aus. „Nachtabsenkung bedeutet aber nicht, dass auch die Temperatur der Warmwasserversorgung abgesenkt werden darf“, stellt Anja Franz klar. Warmes Wasser müsse es rund um die Uhr geben. „Hier wird in Bad und Küche eine Wassertemperatur von 45 Grad als üblich angesehen.“ Auch dürfe es nicht zu lange dauern, bis das warme Wasser kommt - spätestens nach zehn Sekunden sollte man warm duschen können.

Ist das nicht der Fall, liege ebenfalls ein Mangel vor, der zu einer Mietminderung berechtigt. „Wir raten aber davon ab, die Miete einfach zu reduzieren“, sagt Franz. Der Vermieter müsse zunächst auf den Mangel hingewiesen und aufgefordert werden, diesen zu beheben. Außerdem sollten Mieter mitteilen, dass sie die Miete nur unter Vorbehalt bezahlen. „Dann können sie rückwirkend die zu viel bezahlte Miete zurückfordern, wenn Heizung und Warmwasser wieder funktionieren.“

