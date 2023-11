„Vorher gab es so was nie“: Bäckerei in U-Bahn-Station macht dicht – doch MVG will davon nichts wissen

Weil der Feueralarm ständig anging, hat die Bäckerei Zöttl am U-Bahnhof Thalkirchen gekündigt. Der Betrieb der Backöfen ist unmöglich geworden. Die MVG widerspricht dieser Darstellung.

München - Das Geschäft der Bäckerei Zöttl am U-Bahnhof Thalkirchen steht bereits seit Ende September leer – und ein Nachfolger ist noch lange nicht in Sicht. An der Filiale hängt nicht einmal mehr ein „Zöttl“-Schild oder sonst irgendeine Auskunft dazu, seit wann der Betrieb geschlossen hat oder ob er jemals wieder öffnen wird. „Wir haben gekündigt, weil wir verboten bekommen haben, den Ofen zu betreiben“, teilt ein Sprecher der Kette auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Grund für dieses Verbot? Ständige Probleme mit den Brandmeldern: Sobald die Filiale etwas aufbacken wollte, sei der Alarm losgegangen.

„Wir fühlten uns nicht in der Lage, so das Geschäft weiterzubetreiben“, sagt der Sprecher der Bäckerei. Dem vorausgegangen seien mindestens zehn Gespräche mit dem Vermieter (den Stadtwerken München, kurz SWM), um eine Lösung für das anhaltende Problem zu finden. Doch ohne Erfolg. Für Zöttl steht fest: In den U-Bahnhof Thalkirchen kehrt der Filialist ganz sicher nicht zurück. Doch die MVG München will von dieser Darstellung nichts wissen.

Bäckerei Zöttl war zwanzig Jahre lang im U-Bahnhof Thalkirchen

„Eine schriftliche Kündigung liegt uns bisher nicht vor“, widerspricht MVG-Sprecher Maximilian Kaltner den Angaben der Bäckerei. Und da die Kündigung fehle, wurde bislang auch noch nicht nach einem Nachmieter gesucht. Probleme mit dem Feueralarm habe es aber tatsächlich gegeben: „Nachdem die Brandmeldeanlage bereits mehrfachst ausgelöst und im Anschluss daran sogar zwei Feuerwehreinsätze zur Folge hatte, wurde dem Mieter mitgeteilt, die Öfen vorerst nicht zu betreiben und die Kosten der Feuerwehreinsätze zu begleichen.“

Die Zöttl-Filiale am U-Bahnhof Thalkirchen ist schon seit Ende September dicht. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht. © Elisa Buhrke

Für die Bäckerei Zöttl eine unmachbare Forderung. „Wenn auch nur ein bisschen Dampf rausgekommen ist oder Fett, dann hat der Alarm sofort ausgelöst.“ Das habe den normalen Betrieb unmöglich gemacht. Als dann auch noch die Forderung der Stadtwerke kam, die Filiale vorübergehend zu schließen, habe die Bäckerei einen Schlussstrich gezogen. Und das nach ganzen zwanzig Jahren, die die Filiale in Thalkirchen zuvor in Betrieb war. „Vorher gab es so was nie“, stellt der Bäckerei-Sprecher fest. Doch weil die SWM ihre Sicherheitsvorkehrungen erneuert hatten, mussten neue Brandschutzmelder in der Filiale installiert werden. Und los gingen die Probleme: Ständig musste die Filiale evakuiert werden, die Feuerwehr rückte jedes Mal an. Für Zöttl steht fest: „Wir gehen da nicht mehr rein.“

Leerstand an Münchner U-Bahnhöfen weitet sich aus

Die Bäckereifiliale in Thalkirchen ist nicht das einzige Geschäft, dass an Münchner U-Bahnhöfen dicht gemacht hat. Insgesamt betrifft der Leerstand 21 Ladenflächen, teilt MVG-Sprecher Kaltner mit. Bei einer Gesamtanzahl von 100 U-Bahnhöfen betrifft dies rechnerisch etwa jeden fünften.

Was ist der Grund für so viele Leerstände? Einerseits müssten die Flächen nach einem Mieterwechsel jedes Mal umgebaut werden, erklärt Kaltner. Die Sicherheitsanforderungen, vor allem, wenn es um den Brandschutz geht, seien wesentlich komplexer als früher. Bevor ein neuer Mieter einziehen könne, ginge deshalb viel Zeit für Planung und Umsetzung der technischen und konzeptionellen Änderungen drauf.

Gleichzeitig gehe aber auch die Nachfrage seitens der Mieter zurück: „Die SWM stellen auf Grundlage der letzten Ausschreibungen fest, dass der klassische Kiosk (Zeitungsverkauf, Zigaretten...) gerade an Bahnhöfen mit geringer Frequenz nicht mehr so begehrt ist“. Andererseits würden gerade Backshops weiterhin stark von den Fahrgästen genutzt. Viele Unternehmen würden aber zudem mit Personalmangel kämpfen.

Weitere Bäcker-Filiale am U-Bahnhof Neuperlach geschlossen

Um dennoch einen Nachmieter zu finden, würden alle Leerstände öffentlich ausgeschrieben. Zusätzlich prüfe die MVG, ob alternativ zum Beispiel Automaten aufgestellt werden können, um die Nachfrage der Kunden zu decken.

Der Sprecher der Bäckerei Zöttl bleibt zwiegespalten, was die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken betrifft. So unterhält die Kette eigentlich noch eine weitere Filiale am U-Bahnhof Neuperlach. Doch auch diese ist seit längerer Zeit geschlossen, aufgrund notwendiger Renovierungsarbeiten. „Es dauert einfach alles furchtbar lange“, ist das Fazit des Bäckerei-Sprechers. Denn: Auf die Zusage der SWM, die Renovierung durchführen zu dürfen, warte Zöttl weiterhin – auch aus Brandschutzgründen.

