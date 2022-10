„Wir gehen zurück zu den Klassikern“ - Münchner Grusel-Manager verrät die Halloween-Trends

Von: Leoni Billina

Philipp und Mama Anke bereiten sich auf Halloween vor © Oliver Bodmer

Hexen inspizieren ihre Besen, Gespenster üben das Geistern, Skelette ölen ihre Gelenke – München macht sich bereit für Halloween. Am Montag ist es wieder so weit.

Im Horror-Shop in Landsham decken sich die Fans des Grusel-Festes mit allerlei schaurigen Verkleidungen ein. Seit mehr als 30 Jahren gibt es im Horror-Shop alles, was das Halloween-Herz begehrt: Dekoration, Make-Up, Kostüme. „Der Trend dieses Jahr geht wieder zu den Horror-Klassikern – die sind sehr beliebt“, sagt Vincent Halbig, Marketing Manager im Geschäft. Freitag, der 13., Freddy Krueger, Jason, Scream, Chucky – die Liste und somit die Auswahl an Kostümen ist lang.

Die Dauerrenner bei Kindern sind seit Ewigkeiten gleich, sagt Vincent: Bei Mädchen ist die böse Hexe beliebt, bei den Buben Zombies oder Skelette. Wie bei Sebastian – der Neunjährige steckt in einem Skelettkostüm. „Ich feiere Halloween im Jugendzentrum in Kirchheim“, erzählt er. Durch Corona sind viele Partys ausgefallen – es wird die erste Gruselparty, auf die er geht.

Sebastian (9) geht an Halloween als Grusel-Skelett © Oliver Bodmer

Schon richtige Halloween-Profis sind dagegen Philipp (11) und seine Mama Anke (45). Seit mehr als elf Jahren geht die Familie auf die Halloween-Party ihrer Nachbarin. „Da sind alle verkleidet und es ist alles dekoriert“, sagt Anke: Totenköpfe im Garten, Fledermäuse im Baum. „Und ein Skelett, das in einem Strandkorb sitzt, gab es mal“, sagt Philipp. Er möchte sich als Zauberer verkleiden – den passenden Zylinder hat er schon, nun ist er noch auf der Suche nach einem großen Zauberstab. „Ich dachte, ich gehe als Spinnen-Frau“, sagt seine Mama.

Vor allem ein Fest für Kinder

„Das Schöne an Halloween ist, dass es vor allem um ein Kinderfest handelt“, sagt Vincent. Es gehe Kleinen ums Süßigkeiten sammeln, Kürbisse schnitzen und Deko basteln. „Ein schönes Fest für die ganze Familie.“ Doch auch unter Älteren ist das Fest beliebt – wie bei Julius (19). Der Student aus München streift durch das Geschäft auf der Suche nach Inspiration und einem passenden Kostüm für Montag. „Wir werden erst bei Freunden zu Hause auf einer Halloween-Party feiern und dann noch weiter in einen Club ziehen“, erzählt er.

Obwohl in den vergangenen zwei Jahren die Halloween-Partys coronabedingt ausfielen, gab es im Horror-Shop immer was zu tun, erzählt Vincent. „Die Leute, die gern Halloween feiern, haben das weiterhin gemacht – einfach im kleineren Kreis mit der Familie zuhause.“ Er selbst wird den Grusel-Abend gemütlich im Kollegenkreis feiern. LEONI BILLINA