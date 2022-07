Wir Senioren sind abgehängt - Das sagen unsere Leser

Von: Phillip Plesch

Radl-Rambos, E-Roller auf dem Bürgersteig, kaum öffentliche Toiletten, zu wenige Sitzbänke: Der Alltag in München ist für ältere Menschen schwierig geworden.

Ist die Stadt nichts mehr für Senioren? Diese Debatte hat Elli Alldag (78) angestoßen – ihre Schilderungen haben eine regelrechte Lawine ins Rollen gebracht. Dutzende Zuschriften haben uns erreicht, in denen Senioren ihre Sorgen auflisten.

Monika (73) und Friedrich Emmert (70)

Meine Frau und ich sind aus Oberding und besuchen München sehr oft, da unsere Enkelkinder dort wohnen. Wir gehen meist zu Fuß von der Münchner Freiheit zum Viktualienmarkt. Leider finden wir auf diesem Weg keine Bänke, um uns zwischendurch ein wenig auszuruhen. Ohnehin sind unserer Meinung nach in der gesamten Innenstadt zu wenig Ruhebänke vorhanden.

Marion Geiger (56)

Die meisten Mitmenschen sind mir gegenüber freundlich und helfen gerne, wenn ich sie darum bitte. Oftmals schauen sie mitleidig, sie haben vermutlich kaum Kontakt mit behinderten Menschen, was mich ehrlich gesagt nicht wundert. Wenn man in München als Rollstuhlfahrerin etwas unternehmen möchte, muss man sich gehörig vorbereiten. Toll sind die gelben Zustiegsrampen in den U-Bahnhöfen. Wenn es um die Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen Leben geht, sieht es mau aus: Es ist uns klar, dass man es nicht jedem Individuum recht machen kann und alles kostet. Es fehlt an Behindertentoiletten, und zwar solchen, die mit zwei Haltegriffen rechts und links von der Toilette ausgestattet sind und genügend Platz für den Rollstuhl lassen. Meist nehmen Waschbecken und Gerümpel viel Platz ein. In den Isarauen werden jetzt einige Behindertentoiletten aufgestellt, jedoch fehlt es daran im Englischen Garten bis hinunter nach Oberföhring und Unterföhring. Ampelschaltungen an vielen Kreuzungen sind viel zu langsam, das Blindensystem oft kaputt. Aufzüge? Ebenfalls oft kaputt, man steht dann da wie ein Ochs am Berg. Großartig, am Michaeligarten gibt es eine Rampe runter bis zu U-Bahn. Die fette Schwingtüre muss man sich aufstoßen lassen, also wieder Hilfe holen. Abgesenkte Gehsteige gibt es zum Glück in der Innenstadt, doch dort wo ich wohne, in Ramersdorf-Perlach, recht selten. Ich rollere da nur mitten auf der Straße. Mein E-Rolli hat gottlob ein Verkehrskennzeichen und ich keine Schütteltraumata mehr.

Jiri Burianek (65)

Als frischoperierter Fußgänger auf Krücken mache ich gerade schockierende Erfahrungen: Auf dem Gehweg, den Radfahrer wie selbstverständlich benutzen, und sogar auf dem Zebrastreifen werde ich von RadlRambos regelmäßig bedrängt. Da hilft nur eine rigorose Polizeikontrolle und eine deutliche Erhöhung von Bußgeldern bei diesen lebensgefährlichen „Kavaliersdelikten“.

Theresia Lämmchen (75)

Auch ich habe Etliches zu beanstanden, besonders aus Sicht einer Rollstuhlfahrerin mit Elektro-Rolli. Auf der U-Bahnlinie 2 zum Beispiel weiß ich mit Sicherheit, dass spätestens ab der Station Innsbrucker Ring keine Rampe für Rollstuhlfahrer mehr ist. Ich muss jedes Mal starke Passanten fragen, ob sie mir helfen. Beim Rausfahren meine ich dann, ich falle aus dem Rollstuhl. Ein anderes Thema sind Gehwegabsenkungen. Sie werden einfach ignoriert - Autofahrer parken so, dass wir Rollstuhlfahrer etliche Umwege nehmen müssen, denn einen Rolli anheben, das geht nicht. Beim Überqueren auf die andere Straßenseite müssen wir aufpassen, denn die Absenkungen sind schon recht hoch. Einziger Ausweg ist, auf dem Radweg zu fahren. Ich empfehle, einmal mit einem elektrischen Rollstuhl durch München zu fahren.

Annetraud Wossler (77): Wenn ich mit 77 Jahren auch weitaus mobiler bin als Frau Aldag aus dem tz-Bericht, so kann ich jeden der angeführten Punkte unterschreiben, insbesondere die Situation mit den Rad-Rambos und E-Rollern. Ich wohne im Westend und empfinde es hier als besonders belastend. Dadurch, dass es ein Altbauviertel ist und die Straßen, meist Einbahnstraßen, schmal sind, hat es massiv zugenommen, dass die „Geister-Radfahrer“ nicht nur auf den für sie eingerichteten Radspuren fahren, sondern auch auf den ohnehin schmalen Bürgersteigen. Dazu kommen noch die überflüssigen E-Roller, die überall kreuz und quer rumliegen - und vor allen Dingen dann oft rücksichtslos gefahren werden! Es ist nicht nur für ältere Menschen gefährlich, sondern auch die Jüngeren, mit denen ich ab und zu ins Gespräch komme, klagen darüber. Die Klagen der Radfahrer kann ich schon lange nicht mehr lesen und hören, da ich der Meinung bin, dass, wenn sich diese Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß verhalten und mehr Rücksichtnahme üben würden, die vorhandenen Straßen ausreichen.

Karin Gabler

Das Problem auf Münchens Straßen betrifft nicht nur Senioren, sondern Fußgänger generell. Seitdem im „rot-grünen“ Rathaus die Radfahrer und ihre permanenten Forderungen zur absoluten Priorität geworden sind, haben alle anderen das Nachsehen. Autofahrer sowieso – und Fußgänger im Besonderen. Ältere Menschen, Menschen mit Rollator, mit Kleinkindern und Kinderwagen, Menschen mit Hund - man wird von Radfahrern auf dem Fußweg angerempelt, laut beklingelt und sogar im Park beschimpft, wenn man nicht gleich zur Seite springt. Lasträder überholen sich gegenseitig selbstverständlich über den Fußweg. Neueste Gemeinheit ist der riesige Radanhänger, den man jetzt als „Kinderwagen“ schiebt und der oft so breit ist, dass er den ganzen Fußweg füllt.

Christine Sagerer (52)

Es ist wirklich nicht mehr tragbar, was diesbezüglich in der Stadt los ist. Am schlimmsten sind für mich die Rad- und Rollerfahrer. Jeden Tag aufs Neue muss ich mich ärgern. Da wird freihändig gefahren, es wird kreuz und quer die Straße überquert. Ich denke mir immer, haben die keine Angst zu sterben? Die Roller werden rücksichtslos auf Gehwegen abgestellt oder auf die Straße geworfen. Keiner hat mehr Ehrfurcht vor Gegenständen. Ich war heuer in Amsterdam, da wird wirklich viel Rad gefahren - aber hier gibt es kein aggressives Gegeneinander. Es wäre wünschenswert, wenn hier auch rücksichtsvoll miteinander umgegangen wird. Das ist leider nicht der Fall. Ich kann gut verstehen, dass sich Senioren da mit der Geschwindigkeit schwer tun. Es sollten sich junge Mitbürger die Frage stellen, ob sie nicht auch mal alt werden und sich dann wünschen würden, dass auf sie Rücksicht genommen wird. Wir alle sind auf der Welt und sollten aufeinander aufpassen! Noch ein Beispiel fällt mir ein, zu dem ich schon dutzende Briefe an die Stadt geschrieben habe. Der Westpark: Ich ging da immer gern laufen, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Hier wird in einer Geschwindigkeit Rad gefahren! Jeder fährt hier von der Arbeit durch den Park heim, es wird keine Rücksicht auf Fußgänger genommen. Dabei sind auch Kinder und Hunde unterwegs. Mich wundert es, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Die fahren an einem vorbei, dass es mir Himmelangst wird. Muss das sein? Wo ist hier eine Parkaufsicht? Warum wird hier von Seiten der Stadt nicht reagiert? Das verstehe ich nicht mehr. Wenn das nicht anders wird, bin ich schon geneigt zu sagen, dass für Radfahrer auch ein Kennzeichen einzuführen ist.