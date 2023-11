Wiesn-Aussage des neuen Bürgermeisters sorgte für Aufschrei: Jetzt mischt auch Söder mit

Von: Manuel Rank

Münchens neuer Bürgermeister bezeichnet die Wiesn als „weltweit größte offene Drogenszene“ – und erhält dafür Zuspruch, aber auch Kritik. Nun äußerte sich Markus Söder.

München – Mit einer Aussage über Deutschlands größtes Volksfest – dem Oktoberfest – hatte sich Münchens neuer zweiter Bürgermeister, Dominik Krause (Grüne), gerade erst im Amt mächtig Ärger eingefangen. In einem Interview mit dem Account Münchner Gesindel auf dem sozialen Netzwerk Instagram äußerte sich Krause auf die Frage, wie er zur Legalisierung von Cannabis stehe, mit den Worten: „Wir leben in der Stadt mit der weltweit größten offenen Drogenszene, nämlich dem Oktoberfest. Und deswegen finde ich, wenn man das in der Stadt hat, dann muss man beim Thema Legalisierung genauso klar sein, und beides ist aus meiner Sicht vollkommen okay. Beides sollte aber in einem angemessenen Rahmen passieren.“

Markus Söder reagiert auf die Wiesn-Aussage des neuen Zweiten Bürgermeisters von den Grünen, Dominik Krause. © Sven Simon/imago (links), Wolfgang Maria Weber/imago (Collage)

Die Wiesn-Wirte reagierten mit Empörung und waren sauer über Krauses Aussage. So kritisierten die beiden Sprecher, Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel: „Hier werden sieben Millionen Besucher mit Drogenkonsumenten gleichgesetzt und diskrediert.“ Weiter erklärten die beiden Sprecher: „Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Haschisch rauchenden Personen und fröhlich feiernden Wiesn-Besuchern. Bier ist keine Droge.“ Doch Krause erhielt auch Zuspruch – darunter von Befürworterinnen und Befürworter der Cannabis-Legalisierung. Nun hat sich auch Markus Söder zu der Wiesn-Aussage des grünen Bürgermeisters geäußert.

Söder übt Kritik an Krause: „Der neue Bürgermeister wettert und schimpft auf das Oktoberfest“

In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk schoss Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gegen Dominik Krause. „Der neue grüne Bürgermeister wettert und schimpft auf das Oktoberfest, dabei ist das nicht nur eines der schönsten Volksfeste überhaupt, sondern auch für unseren Tourismus eine der wichtigsten Leitökonomien.“ Die Bedeutung und die Folgen von Alkohol auf dem Oktoberfest lässt Söder unkommentiert. Eigentlich war es in dem Interview über die Pläne der Regierung für die kommende Legislaturperiode gegangen.

Söder selbst trinkt nach eigenen Angaben keinen Alkohol. Zwar posiert der bayerische Ministerpräsident vor allem in der Wiesn-Zeit gerne mit einem gefüllten Maßkrug. Er selbst bevorzuge aber Cola light. In einem Social-Media-Video aus dem Jahr 2021 sagte Söder über seinen Alkoholkonsum: „Es ist Urzeiten her, dass ich mal groß ein Bier oder was getrunken habe. Ich kann mich nicht erinnern. Die fränkischen Biere sind aber natürlich echtes high Level.“

Zweiter Bürgermeister: „Wir sind hier tolerant in München – anders als die CSU beim Thema Cannabis“

Als Reaktion auf die Aussagen von Markus Söder, sagte Bürgermeister Dominik Krause der Abendzeitung (AZ): „Ein bayerischer Ministerpräsident hat auch mal gesagt, dass man nach zwei Maß Bier noch Auto fahren kann. Deshalb sollte man Söders Aussage nicht allzu ernst nehmen.“ Weiter erklärte er der AZ: Ich gehe gern und häufig auf die Wiesn. Andere kommen einmal zum Anstich und sind nach 30 Minuten wieder weg. Aber da kann jeder handhaben, wie er will. Wir sind hier tolerant in München – anders als die CSU beim Thema Cannabis.“

