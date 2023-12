Heftiges Sturm-Tief nimmt Kurs auf Deutschland – Experte erklärt, wie schwer München getroffen wird

Von: Elisa Buhrke

In den kommenden Tagen müssen die Münchner mit schweren Sturmböen rechnen. Auch für die Weihnachtsfeiertage zeichnet der DWD-Experte eine ernüchternde Prognose.

München - Reichlich Sonnenstrahlen waren der Landeshauptstadt zum Wochenstart vergönnt. Doch spätestens am heutigen Abend, 20. Dezember, macht das Wetter eine Kehrtwende: Wind- und Sturmböen ziehen in den kommenden Tagen durch München, begleitet von Regenschauern, und sie machen auch vor den Weihnachtsfeiertagen keinen Halt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt derzeit vor Windböen von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag (21. Dezember) um 6 Uhr. Laut dem DWD-Experten Guido Wolz wird sich die Lage zum Wochenende hin sogar noch verschärfen.

Wetter in München: Wind- und Sturmböen bis Weihnachten

„Von Winterwetter ist derzeit keine Spur“, sagt Wolz gegenüber unserer Redaktion. Stattdessen erwarten die Landeshauptstadt bis einschließlich 26. Dezember äußerst milde Temperaturen, begleitet von Sturmböen bis zur Stärke 10. Ab Mittwochabend gelte allerdings erst einmal die erste Warnstufe und bis zum Donnerstagmorgen seien lediglich Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h in München zu erwarten. In exponierten Lagen können auch die ersten Sturmböen um 70 km/h auftreten.

München stehen laut DWD stürmische Tage bevor: Bei Windstärken der Stufe 10 kann es sogar brechenden Bäumen kommen.

„Am Mittwoch, heute, ist das eigentlich noch harmlos“, so der DWD-Experte, „der Gradient wird aber auf jeden Fall noch zunehmen“. Das bedeutet im Klartext: Die Windstärke nimmt in den kommenden Tagen zu. So dürfte am Donnerstag tagsüber bereits die 2. Warnstufe in Kraft treten, mit Sturmböen der Stärke 8 oder 9 (also bis 88 km/h nach der sogenannten Beaufort-Skala, siehe unten). Vereinzelt könnte es sogar zu schweren Sturmböen der Stärke 10 kommen, prognostiziert Wolz, also mit Geschwindigkeiten zwischen 89 und 102 km/h. Dann drohen sogar größere Schäden an Häusern. In der Nacht auf Freitag und am Freitag selbst bleibe das Wetter ähnlich.

Am Samstag geht es „voll kräftig weiter“ – sogar Orkanböen in den Alpen denkbar

Zum Samstag hin geht es laut Wolz „voll kräftig weiter“. Hier nehme die Gefahr, dass Sturmböen der Stärke 10 auftreten, sogar noch zu. „Da muss man sich auf einen sehr stürmischen Tag einstellen“. Von einer Unwetterwarnung spreche der Deutsche Wetterdienst aber erst ab orkanartigen Böen, also ab der Stufe 11. Diese wird nach aktueller Prognose laut Wolz glücklicherweise nicht erreicht.

Das könnte in den Alpen bis einschließlich Samstag jedoch anders aussehen: „Dort werden teilweise Orkanstärken erreicht“, warnt Wolz. Auf den Gipfeln oberhalb von 1500 bis 2000 Meter sei durchaus mit Böen der Stärken 11 und 12 zu rechnen. Für Wintersportler könnte das also die Schließung von Skigebieten in Oberbayern zur Folge haben.

Windstärken: Ab wann spricht man von Sturm oder Orkan?

Die Beaufort-Skala ist laut DWD ein „Hilfsmittel“, mit deren Hilfe die Stärke des Windes und seine Auswirkungen in Stufen eingeteilt werden kann. „Sie reicht von Stärke 0 (Windstille) bis Stärke 12 (Orkan).“

Windstärken auf der Beaufort-Skala Mittlere Windgeschwindigkeit in km/h Auswirkungen 0: Windstille < 1 Rauch steigt senkrecht auf 1: leiser Zug 1 - 5 Zug des Rauches zeigt Windrichtung 2: leichte Brise 6 - 11 Wind im Gesicht spürbar, Blätter bewegen sich 3: schwache Brise, schwacher Wind 12 - 19 Wind bewegt dünne Zweige 4: mäßige Brise, mäßiger Wind 20 - 28 Wind bewegt Zweige und dünne Äste 5: frische Brise, frischer Wind 29 - 38 kleine Laubbäume schwanken 6: starker Wind 39 - 49 starke Äste schwanken 7: steifer Wind 50 - 61 fühlbare Hemmungen beim Gehen, ganze Bäume bewegen sich 8: stürmischer Wind 62 - 74 abbrechende Zweige, erschwertes Gehen 9: Sturm 75 - 88 abbrechende Äste, kleinere Haus-Schäden 10: schwerer Sturm 89 - 102 brechende Bäume, größere Haus-Schäden 11: orkanartiger Sturm 103 - 117 entwurzelte Bäume, verbreitet Sturmschäden 12: Orkan ab 118 schwere Verwüstungen

Quelle: dwd.de: Wetter- und Klimalexikon

Über Weihnachten bleibt es stürmisch in München – von Winter keine Spur

Auf die Frage, wie sich das Wetter an den Weihnachtsfeiertagen verhalte, gibt der Diplom-Meteorologe eine eher ernüchternde Antwort: Zwar werde der Wind in der Nacht zum Sonntag, 24. Dezember, wieder etwas abschwächen. Doch an Heiligabend selbst sei mit ähnlichen Windstärken wie am Donnerstag und Freitag (also Stufe 8 bis 9) zu rechnen. „Zumindest, was den Abend selbst betrifft, wird der Wind dann etwas nachlassen.“

Je weiter man in die Zukunft blickt, desto ungenauer werden die Prognosen allerdings, betont Wolz. Nach derzeitigem Stand treten am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag nur noch Windböen der Stärke 6 bis 7 auf. Winterfans dürfte aber besonders von einer Botschaft enttäuscht sein: Laut Wolz ist klar, dass es an den Festtagen keinen Schnee geben wird. „Dazu sind die Temperaturen viel zu mild.“ In den kommenden Tagen werden durchgängig Plusgrade erwartet. Am Donnerstag liege die zu erwartende Höchsttemperatur in München bei 9 Grad, am Freitag bei 8, am Samstag bei 7 und am Sonntag sogar bei 10 Grad. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag seien sogar Maxima von „13, vielleicht sogar 14 Grad“ möglich. Schneefall ist hier also ausgeschlossen – stattdessen kommt es laut dem DWD-Experten bis zur nächsten Woche immer wieder zu gelegentlichen Regenschauern.

