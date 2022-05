Oktoberfest 2022: Drastische Neuerung bei Wiesn! Große Freude bei Schaustellern und Wirten

Von: Klaus Vick

Nach der Pandemie-Pause soll es 2022 wieder rund gehen auf der Theresienwiese in München. Für Schausteller gibt es jetzt eine gute Nachricht. © Tobias Hase/dpa

Die Stadt München will die Betriebszeiten beim Oktoberfest 2022 verlängern. Die Wirte der Oidn Wiesn dürfen sich auch über einen späteren Zapfenstreich freuen.

München – Gute Nachrichten für Schausteller und Besucher der Oidn Wiesn: Die Stadt München will beim ersten Oktoberfest nach zwei Jahren Corona-Pause die Betriebszeiten verlängern. Der offizielle Beschluss soll heute im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats gefasst werden.

Oktoberfest 2022: Betriebszeiten sollen verlängert werden – späterer Zapfenstreich auf der Oidn Wiesn

So dürfen sowohl die Schausteller als auch die Betreiber von Verkaufsständen künftig um 9 Uhr öffnen. Der bisherige Startschuss war um 10 Uhr. Nur am zweiten und dritten Wiesn-Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen konnten die Schausteller schon um 9 Uhr loslegen. Von der Verwaltung heißt es, die frühere Öffnungszeit sei besonders im Hinblick auf die Jahre sinnvoll, in denen das zentrale Landwirtschaftsfest stattfindet, weil sich um diese Uhrzeit bereits viele Besucher auf den Straßen einfänden.



Auf der Oidn Wiesn wiederum sollen die Schließzeiten für alle drei Festzelte einheitlich auf 22.30 Uhr festgelegt werden. Bislang war schon um 22 Uhr Zapfenstreich. Dadurch hätten die Gäste die Möglichkeit, „gemütlich ihr Bier auszutrinken“, schreibt das Wirtschaftsreferat. Das Ende der Ausschankzeit bleibt allerdings unverändert bei 21.30 Uhr. In den großen Zelten außerhalb der Oidn Wiesn fließt das Bier um eine Stunde länger bis 22.30 Uhr. Die Zelte schließen um 23.30 Uhr.

Oktoberfest 2022: Stadt München will sich gegen Kurzfristige Absage absichern

Außerdem will sich die Stadt gegen eine kurzfristige Absage des Oktoberfests aufgrund der Corona-Pandemie rechtlich absichern. So soll in den Zulassungsverträgen für die Wirte und Schausteller eine Klausel eingefügt werden, die die Ansprüche gegen die Stadt mindert. OB Dieter Reiter (SPD) hatte dies angekündigt, als er Ende April bekanntgab, dass die Wiesn nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfindet. (kv)

