Mit essbaren Trinkhalmen zum Erfolg: Wisefood macht aus Abfall neues Besteck

Von: Regina Mittermeier

München sprudelt vor Ideen, das zeigen aktuelle Zahlen. Denn nirgends sprießen mehr junge Unternehmen aus dem Boden. Deshalb stellen wir Gründer und ihre Ideen in einer Serie vor.

Philipp Silbernagel nimmt den Strohhalm in den Mund. Man könnte sagen: Er trinkt aus einem Röhrchen aus Abfall. Denn der 32-Jährige hat einen Halm entwickelt, der aus Pflanzenfasern besteht. Diese bleiben bei der Apfelsaftherstellung übrig.

Die ersten Test-Halme hat er mit seinen Geschäftspartnern Patricia Titz (30) und Maximilian Lemke (25) mit einer Maccheroni-Nudelmaschine hergestellt. Heute produzieren sie professionell in Garching. Ihre Firma Wisefood hat schon 100 Millionen der essbaren Trinkhalme in die ganze Welt verkauft.

Die neue Serie: München ist die Stadt der Start-Ups

Pilze, die wie Hühnchen schmecken und eine Alternative zu Fleisch sein können. Mini-Häuser auf Rädern oder Menschen, die Schulkindern etwas über ihren Beruf und das Leben beibringen - in München sprießen die Ideen! Menschen aus der Region wollen die Welt verändern und verbessern. Das zeigt sich in der Münchner Gründerszene.

Denn in keiner anderen deutschen Stadt sind 2022 mehr junge Unternehmen gegründet worden (gemessen an der Einwohnerzahl). München ist die Stadt der Start-ups! Pro 100 000 Einwohner sind hier 14,5 Firmen entstanden. Das steht im aktuellen Report des Bundesverbands Deutsche Start-ups. Damit hat München erstmals Berlin (mit 13,6 Gründungen) überholt! Wir stellen in einer neuen Serie junge Gründer und deren Ideen vor, die in den letzten Jahren entstanden sind.