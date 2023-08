Mieter wollen ihr Haus kaufen: Stadt München zahlt Zuschuss - „Was mit Engagement und Herzblut möglich ist“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Das Haus an der Wörthstraße 8 steht zum Verkauf. Die Mieter wollen es erwerben. © Götzfried

Die Stadt will sich finanziell am Projekt Wörth 8 beteiligen. Stimmt der Stadtrat zu, könnten Mieter ihr Mietshaus in Haidhausen kaufen.

München - Der Traum wird ein bisschen realer: Die Stadt wird sich am Projekt „Wörth 8“ in Haidhausen finanziell beteiligen. Mit dem Zuschuss soll es den Mietern möglich sein, ihr Wohnhaus zu kaufen. Der Stadtrat befasst sich in der kommenden Woche mit einer entsprechenden Vorlage, die unserer Redaktion bereits vorliegt. Das Wunder von der Wörthstraße!

Miethaus-Syndikat-Projekt Wörth 8: Mieter kaufen sich ihr Haus selbst und sammeln dazu Darlehen

Wie berichtet, hatten die Bewohner rund um Katrin Göbel, Hendrik Wirschum und Andy Ebert im Juli vorigen Jahres erfahren, dass ihr Haus in Haidhausen auf einem Immobilienportal angeboten wurde. Im Haus leben 28 Menschen in 13 Parteien. Mit der Anzeige kam die Angst: Steigt ein Investor ein, müssen wir ausziehen? Und bei all den negativen Gedanken entstand am Ende eine positive Idee: Die Mieter könnten das Gebäude selbst kaufen, mittels Mietshaus-Syndikat-Projekt.

Problem sind die Kosten: Die Eigentümer sind den Mietern bereits entgegengekommen, dennoch soll das Haus noch fünf Millionen Euro kosten, drei Millionen brauchen die Mieter direkt. Seit Anfang des Jahres sammeln sie Direktdarlehen von Privatpersonen zu einem geringen oder sogar gar keinem Zinssatz. Über zwei Millionen Euro sind so laut Homepage bereits zusammengekommen.

Miethaus-Syndikat-Projekt Wörth 8 in München: Stadt beteiligt sich mit einer Million Euro und sichert sich Belegrechte

Eine Million wird nun die Stadt als Darlehen beisteuern, im Gegenzug erhält diese für 80 Jahre Belegrechte, sollte jemand ausziehen, und zudem die Garantie, dass die Mieten zehn Prozent unter dem Mietspiegel liegen. SPD-Chefin Anne Hübner, die einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, sagte unserer Redaktion: „Die Mieter kämpfen seit über einem Jahr mit riesigem Engagement für den Erhalt ihres Hauses. Dass wir als Stadt jetzt unterstützen können, ist ein großer gemeinsamer Erfolg.“

Das Sozialreferat habe in kürzester Zeit ein innovatives Modell entwickelt, das auf 80 Jahre bezahlbaren Wohnraum mitten in Haidhausen sichere. „Die Mieter haben beispielhaft gezeigt, was mit Engagement und Herzblut möglich ist. Vielleicht sehen wir in den kommenden Jahren andere Mietergemeinschaften, die auf ähnliche Weise Erfolg haben. München würde das gut tun.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!