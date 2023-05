„Wohl der aufregendste Einsatz seiner Feuerwehrlaufbahn“: Heiratsantrag in München mit Kollegen

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Mit der Drehleiter über München: Feuerwehrmann macht seiner Geliebten Heiratsantrag. © Screenshot Facebook Feuerwehr München

So manch ein Feuerwehreinsatz könnte weniger aufregend gewesen sein: Feuerwehrmann Tobi machte seiner Geliebten einen Hochzeitsantrag – seine Kollegen fieberten mit.

München – Es gibt Einsätze, die Feuerwehrleute zum Lebensretter machen. Gefeiert als Helfer in der Not, bleiben manche Momente dann für immer unvergessen. Einen solchen Moment erlebte auch Feuerwehrmann Tobi. Laut eines Facebook-Posts vom 18. Mai 2023 der Feuerwehr München war es der „wohl aufregendste Einsatz seiner Feuerwehrlaufbahn“. Dabei musste weder ein Brand gelöscht werden, noch suchte ein entlaufenes Haustier Sicherheit. Feuerwehrmann Tobi machte seiner Geliebten einen Heiratsantrag – und „sie hat ja gesagt“.

Feuerwehrmann macht seiner Geliebten Hochzeitsantrag – seine Kollegen fiebern mit ihm mit

Tobis Kollegen tragen Dienstuniform und Helm, fahren den Einsatzwagen und geben einander offenkundig Anweisungen, was als Nächstes zu tun ist. Also, alles wie immer? Dass dem nicht so ist, dokumentiert ein Facebook-Video der Feuerwehr München.

Alle seine Kollegen waren eingeweiht. Nur die Person, um die es letzten Endes gehen sollte, wusste von alldem nichts. In wenigen Momenten sollte Tobi seiner Geliebten einen Hochzeitsantrag machen – und all seine Kollegen fiebern mit. „Je näher der Einsatz kam, desto mehr Nervosität macht sich breit“, sagt die Feuerwehr rückblickend. Vor allem natürlich bei Tobi – solch einen aufregenden Moment hatte er als Feuerwehrmann nämlich auch noch nicht erlebt.

„Sie hat ja gesagt“: Facebook feiert „zuckersüßen“ Heiratsantrag von Münchner Feuerwehrmann

Er geht auf die Knie, beide haben Tränen in den Augen. Am besagten Tag hatte Tobi ihr einen Antrag gemacht – seine Kollegen quittierten das mit Beifall. Die große Anspannung ist vorüber. „Sie hat ja gesagt“ – und die beiden in der Drehleiter, mit einem Blick über die Isarmetropole sprichwörtlich auf Wolke 7. „Ach, ist das zuckersüß“, schreibt eine Facebook-Userin in den Kommentaren. Andere sprechen von einer „super Aktion“, die die Feuerwehr da gefilmt hätte. Die Worte, die man sowohl bei der Feuerwehr München, als auch in den Facebook-Kommentaren an das Paar richtet, sind deckungsgleich: „Wir wünschen Euch alles Gute für Eure Zukunft.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich hier an!