Schüler (18) über mehrere Stunden vergewaltigt - mutmaßlicher Täter (20) durch Handy-Ortung wohl gefunden

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Der U-Bahnhof Max-Weber-Platz in München. © IMAGO / Joko

Ein 20-Jähriger soll einen 18-Jährigen Münchner mitten in der Stadt vergewaltigt haben. Eine Handy-Ortung konnte den mutmaßlichen Täter auffindig machen.

Update vom 21. August: Neue Details zur Vergewaltigung am U-Bahnhof Max-Weber-Platz. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem 18-jährigen Opfer um einen Sprachschüler aus Polen. Das Martyrium des jungen Mannes dauerte über Stunden und fand im Bahnsteigbereich der U-Bahn statt. Die dortigen Videokameras haben die Taten, bei denen das Opfer vollkommen betrunken war, dokumentiert.

Schüler über mehrere Stunden vergewaltigt - mutmaßlicher Täter (20) durch Handy-Ortung wohl gefunden

Laut des Präsidiums hatte der Sprachschüler am Freitagabend ausgiebig gefeiert. Als sich der 18-Jährige auf dem Heimweg befand, war er vollkommen betrunken. So sehr, dass er sich in der U-Bahnstation schlafen legen musste. Gegen 1 Uhr wurde er zwar wach, war aber wegen seiner hohen Promillezahl unfähig, Widerstand zu leisten. Das nutzte der 20-Jährige in den folgenden fünf Stunden aufs Schändlichste aus: Laut der Polizei kam es immer wieder zu verschiedenen sexuellen Handlungen. Auch dann noch, als der U-Bahnhof während der nächtlichen Pause geschlossen wurde.

Laut der Polizei patrouilliert zuvor die U-Bahnwache in der Station. Warum ihr nichts aufgefallen ist, bleibt offen. Genauso wie die Frage nach den U-Bahnfahrgästen in dieser Nacht. Haben sie nicht gesehen? Oder weggeschaut? So oder so ist der Fall ungewöhnlich, weil das Opfer männlich ist. Vergangenes Jahr gab es 290 Vergewaltigungen in München. In nur elf Fällen war das Opfer ein Mann.

Erstmeldung vom 21. August

München - Ein 18-jähriger Münchner wurde in den frühen Morgenstunden des 19. August 2023 Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der Vorfall ereignete sich am U-Bahnhof Max-Weber-Platz, nachdem der junge Mann eine Feier besucht hatte. Stark alkoholisiert und ohne Begleitung traf er auf den späteren Tatverdächtigen.

20-Jähriger vergewaltigt 18-Jährigen über mehrere Stunden in München

Der mutmaßliche Täter nutzte die Widerstandsunfähigkeit des 18-Jährigen aus und führte über mehrere Stunden sexuelle Handlungen an ihm aus. Nach der Tat entwendete der Unbekannte zudem das Handy des Opfers und flüchtete unerkannt. Erst im Laufe des nächsten Tages informierte der 18-Jährige die Polizei und erstattete Anzeige. Durch die Ortung seines gestohlenen Mobiltelefons konnten die Beamten den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ermitteln und diesen festnehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-Jährigen, ebenfalls aus München.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der Verdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) des Polizeipräsidiums München.

Dieser Text wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Lucas Sauter-Orengo sorgfältig überprüft.