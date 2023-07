Wo die Mieten in München am teuersten sind und wo es noch viele Wohnungen gibt

Von: Sascha Karowski

In München steigen die Mietpreise. © Jens Hartmann

Das Wohnen in München wird schon wieder teurer. Das belegen die neuesten Zahlen der Stadt. Aber es gibt Lichtblicke, wenn auch kleine.

München - Wohnen in München muss man sich leisten können - und das wird zusehends unwahrscheinlicher. Denn die Preise klettern weiter, zumindest bei Neubauten. Das geht aus dem neuen Münchner Wohnungsmarktbarometer hervor. Demnach lag die durchschnittliche Erstbezugsmiete 2022 bei 22,27 Euro pro Quadratmeter und damit rund vier Prozent über dem Niveau von 2020.

Neues Wohnungsmarktbarometer: In der Altstadt oder in Haidhausen müssen Mieter besonders tief in die Tasche greifen

Und wer dann noch zentral wohnen möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen. In den Vierteln Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Maxvorstadt, Au-Haidhausen oder Altstadt-Lehel werden Mieter mit 25,60 bis 28,30 Euro pro Quadratmeter zur Kasse gebeten. Aber auch in Berg am Laim lagen die Angebotsmieten bei über 25 Euro pro Quadratmeter.

Dort wurden viele teure Neubauwohnungen im Werksviertel inseriert. Günstigere Angebote um 20 Euro je Quadratmeter fanden sich im Durchschnitt außerhalb des Mittleren Rings, in Feldmoching-Hasenbergl, Hadern oder Milbertshofen-Am Hart. Die meisten Wohnungen (8,6 Prozent) wurden in Pasing inseriert, die wenigsten in Nymphenburg und der Schwanthalerhöhe.

Wohnungsmarktbarometer in München: Die Mieten für Bestandsimmobilien sind leicht rückläufig

Einen Lichtblick gibt es bei den Bestandsmieten. Die betrugen 2022 im Schnitt 19,25 Euro pro Quadratmeter. Das ist immer noch hoch, aber im Vergleich zu den Vorjahren weniger (2020: 19,58, 2021: 19,96). Die günstigsten Mieten gab es 2022 in Feldmoching-Hasenbergl. Mieten von über 21 Euro je Quadratmeter wurden in der Altstadt, im Lehel, in der Maxvorstadt und Schwabing verlangt. Dort wurden auch die meisten Wohnungen angeboten, die wenigsten an der Schwanthalerhöhe und in Allach.

Für das Wohnungsmarktbarometer untersucht die Stadt jährlich Mieten und Kaufpreise. 2022 haben die Experten rund 27 000 Angebote ausgewertet, die auf dem Internetportal ImmobilienScout24 veröffentlicht wurden.

Trend geht zu möblierten Wohnungen: Damit können Vermieter auch über 30 Euro im Schnitt verlangen

Seit einer Weile werden nicht nur dort vermehrt möblierte Wohnungen angeboten, bei denen Vermieter entsprechend höhere Mieten verlangen. 2022 lag der Anteil bei 21,5 Prozent aller Inserate und der durchschnittliche Preis für eine Neubauwohnung bei 30,24 Euro pro Quadratmeter (2020: 30,44, 2021: 27,19). Möblierte Bestandswohnungen wurden 2022 mit durchschnittlich 26,46 Euro pro Quadratmeter sogar etwas günstiger inseriert als 2020.

Kaufen ist auch keine Alternative. Neubauwohnungen gab es 2022 im Schnitt für 13 500 Euro pro Quadratmeter, vor zwei Jahren lagen die Preise noch bei 11 201 Euro. Und für Bestandswohnungen wurden rund 9900 Euro aufgerufen (2020: 8788 Euro). Und wenn die Preise sinken, hilft’s auch nix - weil die Kreditzinsen im Gegenzug steigen.