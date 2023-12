Viele kuriose Momente in fast 40 Jahren: Ehepaar wohnt auf Münchner Friedhof – und soll jetzt weg

Von: Isabel Winklbauer

Alois Weiland ist pensioniert, sieht aber trotzdem nach dem Rechten zwischen den Gräbern. © Markus Götzfried

Zwei Zimmer, 79 Quadratmeter, gut erhaltener Altbau im Grünen, dazu eine Topverkehrsanbindung. So wohnen Alois und Helga Weiland – auf dem Westfriedhof.

München – Der langjährige Grabmacher (so heißen Totengräber offiziell) und seine Frau sind seit 1985 hier, doch jetzt sollen sie ausziehen. Denn der Westfriedhof wird für 71 Millionen Euro saniert. „Wann genau es so weit ist, wissen wir nicht“, sagt Helga (77), „aber wir sind traurig, dass wir wegmüssen. Wir fühlen uns hier wohl und haben viel Liebe und Geld in diese Wohnung gesteckt.“

Auf dem Friedhof zu wohnen, finden die Weilands gar nicht unheimlich. „Wir haben praktisch einen Park vor der Haustür, in dem wir oft spazieren“, sagt Alois (70). Mein Lieblingsgrab ist das von Maxl Graf, den kannte ich persönlich. Wir haben zusammen Mundharmonika gespielt. Sein Grab habe ich eigenhändig ausgehoben und zugemacht. Wir gehen aber auch oft am Grab von Helgas Familie vorbei. Auch viele ehemalige Arbeitskollegen von mir liegen hier. Einer ist ganz jung gestorben, mit 21.“ Auch Kaiserin Soraya und „Was bin ich“-Moderator Robert Lembke liegen auf dem Westfriedhof begraben.

Ehepaar lebt auf Friedhof in München: „Oft haben Angehörige bei mir geklingelt“

2019 wurde Alois Weiland pensioniert. Schwieriger als neben 48.000 Toten zu wohnen, war es davor für ihn, abends abzuschalten. „Oft haben Angehörige bei mir geklingelt, nachts oder am Wochenende. Die meisten wollten reden. Viele habe ich in den Arm genommen. Das gehört zu meinem Beruf dazu, die Trauernden zu betreuen.“ In anderen Nächten habe die Polizei aus dem nahen Heim ausgebüchste Senioren gesucht, die bei den Gräbern ihrer Lieben vermutet und dort auch meist gefunden wurden. „Einmal kam eine Hundertschaft mit Hunden und suchte ein bestimmtes Grab. Dabei saß die vermisste Seniorin in einem Schwabinger Café.“

Die Weilands in ihrem renovierten Wohnzimmer. Helga hat alles liebevoll dekoriert. © Markus Götzfried

Wofür es all die Jahre kaum einen Trost gegeben habe, seien tote Kinder und Jugendliche gewesen, sagt Weiland. „So abgebrüht kann man gar nicht sein, dass einen das nicht mitnimmt.“ Musizieren, Gespräche mit seiner Frau und die eigene Familie – die Weilands haben einen Sohn und drei Enkeltöchter – hätten ihm aber regelmäßig geholfen, die harten Seiten seines Berufs zu bewältigen.

„Wie aus dem Nichts stand plötzlich eine schwarz gekleidete Frau vor mir“

Nur ein einziges Mal hat Alois Weiland etwas Gruseliges erlebt. Das war, als er abends den Friedhof zusperrte und gerade den Schlüssel an der Aussegnungshalle umdrehte. „Wie aus dem Nichts stand plötzlich eine schwarz gekleidete Frau hinter mir“, berichtet er. „Mir ist vor Schreck der Schlüssel runtergefallen. Ich dachte: Jetzt ist eine aufgestanden! Aber es war nur eine normale Angehörige, die wissen wollte, wann morgen die Trauerfeier für ihren Mann ist.“

Das Verwaltungs- und Wohngebäude an der Baldurstraße ist eigentlich gut in Schuss. © Markus Götzfried

Die Weilands lieben ihr ruhiges Zuhause. „Und jetzt soll nachhaltig saniert werden. Dabei ist das nicht nötig“, sagt Helga. Dabei zeigt sie auf die 50 Zentimeter dicke Wand am Fenster, „die isoliert bestens. Jetzt wird sie nochmal zusätzlich isoliert.“ Bitter: Alois hat in die 3,70 Meter hohen Räume Decken eingezogen, um günstiger zu heizen, außerdem neue Böden verlegt. „Wir haben um die 30 000 Euro investiert.“ Alles solle neu gemacht werden, haben die Weilands erfahren, die Wasserleitungen, Stromleitungen und die Heizung. Doch ihrer Meinung nach müssten „nur die Fenster gemacht werden. Und die Krypta. In der sammelt sich öfter Wasser.“

Die Stadt will den Weilands während der Sanierung eine Interimswohnung suchen. Doch diese geben die Hoffnung nicht auf, vielleicht doch bleiben zu dürfen. „Bestimmt verschiebt sich eh alles um zwei Jahre. Denn wo nimmt die Stadt jetzt 71 Millionen her?“

