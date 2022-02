München: „Supergünstige“ Wohnung zu vermieten - doch eine Bedingung dürfte vielen die Sprache verschlagen

5000 Euro für die Ablöse des Mietvertrags verlangt eine Person in der „Budenschleuder“. © IMAGO / SKATA / „Budenschleuder“

Über horrende Preise für Wohnungen in München wundert sich schon längst niemand mehr. Aber diese hohe Summe, die als Ablöse für einen Mietvertrag gefordert wird, ist erstaunlich.

München - Die Wohnungsnot und der Mietpreis-Wahnsinn in München sind in ganz Deutschland bekannt. In vielen Stadtteilen können sich Normalverdiener kaum noch bezahlbaren Wohnraum leisten. Laut Marktforschungsinstitut IVD liegen lediglich 0,7 Prozent aller Wohnungen, die in München neu vermietet werden, bei der Miete unter einem Preis von elf Euro pro Quadratmeter.

München: Wucher-Ablöse für Mietvertrag gefordert

Dass viele Menschen verzweifelt nach Wohnraum suchen, spielt denen, die eine Wohnung anbieten können, in die Hände. Oft nutzen sie die Notlage der Suchenden aus, um ihnen horrende Summen aus der Tasche zu ziehen. Oft hört man aber auch von Fällen, in denen Kriminelle den Interessenten vorgaukeln, eine Wohnung zu vermieten. Das Perfide: Die Wohnung gehört ihnen entweder gar nicht oder existiert nicht einmal. Die Betrüger kassieren zuvor eine hohe Kaution ab. Geld, das die Geschädigten wohl nie wieder sehen werden.

Kriminelle nutzen Notlage der Wohnungssuchenden oftmals aus

Das Handeln einer Dame, die eine Wohnung jetzt für eine hohe Ablösesumme in Oberhaching vermieten möchte, dürfte vielen aufstoßen.

Über das E-Mail-Netzwerk „Budenschleuder“ bietet besagte Dame in Oberhaching ihre 3-Zimmer-Wohnung zur Miete an. Die Warmmiete der Wohnung liegt aktuell bei 950 Euro. Dafür bekäme der Mieter 70 Quadratmeter mit Südbalkon in einem Mehrfamilienhaus. „Supergünstig“, wie die Dame schreibt.

5000 Euro Ablöse für Mietvertrag: Wohnung wird ungestrichen übergeben

Doch wer das Inserat bis zum Ende liest, der stolpert über die Bedingung: 5000 Euro Ablöse verlangt sie für die Abgabe ihres Mietvertrages. Das sei „nicht verhandelbar“. Und es kommt noch dicker: Sie übergibt die Wohnung „im ungemalerten Zustand“.

Das Inserat aus der „Budenschleuder“. © Screenshot: „Budenschleuder“

Oftmals verlangt der Vormieter vom Nachmieter eine Ablösesumme für beispielsweise die Küche. Doch im Inserat der Dame sieht es so aus, als würde sie die 5000 Euro lediglich dafür verlangen, dass der Nachmieter ihren Mietvertrag übernimmt. Ob sie selbst Vermieterin der Wohnung ist oder sie nur im Auftrag ihres Vermieters inseriert hat, geht aus der E-Mail nicht hervor.

