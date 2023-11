Großeinsatz in Münchner Hochhaus – Küchenzeile einer Wohnung steht in Flammen

Von: Lisa Metzger

In München-Bogenhausen ist am Freitagabend (27. Oktober) ein Feuer im elften Stock eines Hochhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vielen Helfern an. © Imago/mix1/Berufsfeuerwehr München/Canva Collage

Am Freitagabend (27. Oktober) ist in einem Hochhaus in Bogenhausen ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte konnten Schlimmeres verhindern. Alle Infos im Überblick.

München – Als am Freitagabend kurz nach 18 Uhr die Meldung „Zimmerbrand im elften Obergeschoss in einem Hochhaus“ eingegangen ist, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr München auf besondere Umstände gefasst. Ein solcher Alarm bedeute für die Einsatzkräfte „lange Wege bis zum Brandherd, ein Gebäude mit vielen Bewohnern, unter Umständen Verletzte, die nach unten transportiert werden müssen“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Darum sei der Einsatz gleich größer ausgefallen.

Vor Ort erkannten die Einsatzkräfte, dass von außen keine Rauchentwicklung sichtbar war. Fünf Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten rückten daraufhin in den elften Stock vor, um sich ein genaueres Bild der Lage zu machen. Die übrigen Einsatzkräfte bereiteten währenddessen die Löschwassereinspeisung vor, heißt es in der Mitteilung.

Wohnungsbrand im Hochhaus in Bogenhausen: Küchenzeile stand in Flammen

In der besagten Wohnung konnten die Feuerwehrleute dann den Brandherd ausmachen: Eine Küchenzeile stand in Flammen. Diese seien aber schnell gelöscht worden. „Es befanden sich keine Personen in der Wohnung“, teilte die Feuerwehr mit. Zum Schutz der übrigen Bewohner des Hauses wurden die darüberliegenden Stockwerke (12-18) überprüft. Doch auch hier konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben, heißt es in der Mitteilung. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung anschließend vom Rauch befreit.

Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

