Großeinsatz der Polizei am Viktualienmarkt: Mann schoss auf fahrendes Auto

Von: Tanja Kipke, Elisa Buhrke

Teilen

In München ist die Prälat-Zistl-Straße am Viktualienmarkt weiträumig wegen eines Einsatzes abgesperrt. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Am Donnerstagabend lief ein großer Polizeieinsatz in der Münchner Innenstadt. Ein Mann soll mit einer Softair-Pistole auf ein fahrendes Auto geschossen haben. Offenbar ist er psychisch erkrankt.

Update 5. Mai, 9.10 Uhr: Die Polizei München hat offengelegt, was den Großeinsatz am Viktualienmarkt ausgelöst hat. Am Donnerstag, 4. Mai, soll ein Mann aus seiner Wohnung auf den fahrenden Pkw eines 45-jährigen Münchners geschossen haben. Mindestens eines der Geschosse hatte die Heckscheibe durchschlagen und diese beschädigt. Gegen 15.45 erhielt die Polizei deshalb mehrere Hinweise auf eine unklare Bedrohungssituation in der Altstadt. Gegenüber tz.de sprach sie zunächst von einer „Bedrohungssituation in einer Wohnung mit einer psychisch auffälligen Person“.

Die Einsatzzentrale entsandte mehr als zwanzig Streifen zum Viktualienmarkt. Die Beamten sperrten den Bereich um die Wohnung großräumig ab, da sie zunächst davon ausgingen, dass der Verdächtige sich weiter darin aufhielt. Als sie seine Wohnung durchsuchten, war er jedoch nicht auffindbar. Stattdessen stellten sie eine Softair-Pistole mit entsprechenden Geschossen sicher, bei der es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen blieb der Mann zunächst verschwunden.

Gegen 23:30 Uhr kehrte der Verdächtige schließlich zur Wohnung zurück und konnte festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen polizeibekannten 30-Jährigen mit Wohnsitz in München, der mutmaßlich psychisch erkrankt ist. Bei seiner Festnahme war er unbewaffnet. Er befindet sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt das Kommissariat 24 der Münchner Polizei.

Update 5. Mai, 07.31 Uhr: Der Polizeieinsatz am Viktualienmarkt ist beendet. Nach Angaben eines Sprechers hat die Polizei München den mutmaßlichen „Bedroher“ gegen 23.30 Uhr auffinden können. Er sei in ein Klinikum gebracht worden. „Zumindest die große Polizeipräsenz war schon um 20.30 Uhr beendet“, teilt die Polizei auf Anfrage von tz.de mit. Ab diesem Zeitpunkt konnten Passanten auch den Viktualienmarkt wieder betreten. Nachdem die Einsatzkräfte sichergestellt hätten, dass keine akute Gefahrenlage vor Ort mehr vorliege, hätten sie die Menge an Beamten nach und nach reduziert. Die Polizei will noch keine Details nennen, was genau den Einsatz ausgelöst hatte.

Update 4. Mai, 20.51 Uhr: Nach wie vor ist die Polizei mit einem Großaufgebot am Viktualienmarkt vor Ort, wie ein Sprecher auf tz-Anfrage bestätigt. Die Wohnung des „vermeintlichen Bedrohers“ wird aktuell durchsucht, die Spurensicherung ist vor Ort. Viele Fragen sind derzeit noch offen, es habe auch unterschiedliche Zeugenaussagen gegeben.

Die Polizei hält sich daher bedeckt, sie will auch nicht bestätigen, ob es überhaupt einen „Bedroher“ gebe. „Es besteht weiter keine Bedrohungssituation für die Öffentlichkeit“, stellt der Polizeisprecher klar. Die Münchner Kriminalpolizei sei vor Ort und ermittele. Wenn sich der Vorfall am Abend nicht aufklären lässt, werde man am Freitag weiter ermitteln.

Großeinsatz in München: Wohnung des vermeintlichen „Bedrohers“ leer

Update vom 4. Mai, 19.26 Uhr: Mittlerweile läuft der Einsatz am Viktualienmarkt seit mehreren Stunden. Der mutmaßliche „Bedroher“ konnte noch nicht gefasst werden, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. „Die Wohnung der Person ist leer, wir suchen derzeit das Gebäude samt Umgebung ab.“ Die Beamten seien nach wie vor mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, alles ist weiterhin abgesperrt. Wann sich die Lage entspannt, scheint derzeit nicht absehbar.

Update vom 4. Mai, 17.43 Uhr: „Der Einsatz am Viktualienmarkt läuft nach wie vor“, bestätigt ein Polizeisprecher auf tz-Anfrage. „Die Lage ist unverändert“. Die Beamten seien derzeit im Haus der Bedrohungssituation, der Bereich weiterhin weiträumig abgesperrt.

Viktualienmarkt in München wegen Polizeieinsatz „großräumig abgesperrt“: 20 Streifen vor Ort

Erstmeldung vom 4. Mai, 16.45 Uhr: München – Am Viktualienmarkt in München, genauer genommen in der Prälat-Zistl-Straße, findet seit einer knappen Stunde (15.45 Uhr) ein großer Polizeieinsatz statt. „Der Bereich ist großräumig abgesperrt“, erklärt ein Polizeisprecher tz.de auf Anfrage. „Die MVG leitet ihre Busse derzeit um“. Die Beamten seien mit weit über 20 Streifen vor Ort.

Viktualienmarkt in München wegen Polizeieinsatz gesperrt: Polizei gibt Details bekannt

Der Grund für den Einsatz sei eine „Bedrohungssituation in einer Wohnung mit einer psychisch auffälligen Person“, teilt der Sprecher mit. Derzeit liegen keine Informationen über Verletzte vor, auch für die Bevölkerung bestehe nach derzeitigem Stand offenbar keine Gefahr.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.