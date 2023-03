„Irgendwie vor mich hingehaust“: Lanz blickt auf Zeit in München zurück – heute zieht er ernüchterndes Fazit

Von: Christian Einfeldt

1991 zog der damals 21-jährige Markus Lanz für eine Ausbildung nach München. Im Podcast „Lanz & Precht“ erzählt er von der Zeit – und davon, was ihm bis heute Sorgen bereitet.

München – Seine ZDF-Talkshow verfolgen mitunter Millionen von Zuschauern und sein Podcast mit Philosophen Richard David Precht belegt nicht selten einen vorderen Platz der Podcast-Charts. Was in der Öffentlichkeit hingegen weniger bekannt sein könnte: Markus Lanz hat zwischen 1991 und 1992 in München gewohnt. Dort hat er mit 21 Jahren an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing eine Ausbildung zum Kommunikationswirt absolviert.

Wie hat er gelebt und welche Fragen aus der Zeit beschäftigen ihn bis heute? In der aktuellen Folge „Lanz & Precht“, erschienen am 17. März 2023, gibt der 54-Jährige Einblicke.

Die „riesige Stadt“ München: Markus Lanz erzählt von seiner Zeit in der bayerischne Metropole

Wenn du „aus einem kleinen Dorf mit 350 Menschen“ kommst, ist es nicht gerade leicht, sich an das Leben einer Großstadt zu gewöhnen. Der gebürtige Südtiroler Markus Lanz weiß davon zu berichten, kommt er nach eigenen Angaben nicht zuletzt selbst aus einem Ort dieser Größenordnung. Für eine Ausbildung entschied sich der damals 21-jährige Markus Lanz nach München zu ziehen. Eine Stadt, die für ihn damals „riesig“ gewesen wäre.

„Lanz & Precht“: Markus Lanz wohnte am Stachus – „irgendwie vor sich hingehaust“

Seiner Zeit in München setzt Lanz im Gespräch mit Podcast-Partner Precht nun ein kleines Denkmal. Warum er sich seinerzeit überhaupt für das Leben in München entschieden hat? Giorgio Moroder, Musikproduzent, Komponist und das damalige Vorbild von Lanz, tat es bereits zuvor. Moroder, der wie Markus Lanz aus Südtirol kam, legte in der bayerischen Metropole einen Grundstein seiner Karriere. Von dort aus sollte der Musiker den Synthesizer-Sound bis in die Moderne beeinflussen und unter anderem mit Donna Summer an national wie international erfolgreichen Songs arbeiten.

TV-Moderator Markus Lanz hat über seine zurückliegende München-Zeit sinniert. © Markus Hertrich/ZDF

Auch wenn Lanz in seiner Jugend auch mal von der Karriere eines Musikproduzenten geträumt hatte, zog es ihn letztendlich also für eine Ausbildung in die Stadt an der Isar. Wie er in dem Podcast „Lanz & Precht“ erzählt, hat er seinerzeit am Stachus, am Karlsplatz gewohnt. In „einem winzigen Zimmer“ hat er „irgendwie vor sich hingehaust“. Zudem teilte er sich das Zimmer mit zwei WG-Partnern.

Münchner Wohnungsmarkt bereitet ihm bis heute Sorgen: „Die finden keine Wohnungen mehr“

Lanz hat sich also in einer „echt einfachen“ Wohnung wiedergefunden. „Irgendwie gings“, man hat sich „irgendwie durchgeschlagen“, sagt er heute rückblickend im Podcast. Und dennoch: Der Blick auf den Münchner Wohnungsmarkt hat ihn schon damals Sorgen bereitet – und es tut bis heute. München sei dabei jedoch auch nur ein Beispiel von vielen. Ein Beispiel für eine Großstadt, in der es für „Kreative, Pflegekräfte, sogar Gutverdienende“ immer schwieriger werden würde, eine Wohnung zu finden. „Die finden keine Wohnungen mehr – du hast keine Chance“, so sein mehr als ernüchterndes Fazit.

